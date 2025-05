Estados Unidos levantará límites sobre sustancias en agua potable establecidos por Joe Biden

By MICHAEL PHILLIS Thursday, May 15, 2025 12:22AM











Tubos con sustancias químicas eternas, conocidas como PFAS, en un laboratorio de la Agencia de Protección Ambiental en Cincinnati,10 de abril del 2024. (AP foto/Joshua A. Bickel) kabc

WASHINGTON -- La Agencia de Protección Ambiental estadounidense dijo el miércoles que planea debilitar los límites sobre algunos de los llamados químicos eternos en el agua potable que se finalizaron el año pasado, mientras mantiene los estándares para dos de los más comunes. La administración de Biden estableció los primeros límites federales para el agua potable en relación con los PFAS, o sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, al encontrar que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y bebés nacidos con bajo peso. Esos límites sobre los PFAS, que son artificiales y no se descomponen fácilmente en la naturaleza, estaban previstos a reducir los niveles en el agua potable para millones de personas. Los límites sobre tres tipos de PFAS, incluidas las llamadas sustancias GenX encontradas en Carolina del Norte, serán eliminados y reconsiderados por la agencia, al igual que un límite sobre una mezcla de varios tipos de PFAS. La regla de la administración de Biden también estableció estándares para los dos tipos comunes de PFAS, conocidos como PFOA y PFOS, en cuatro partes por trillón, efectivamente el nivel más bajo en el que se pueden detectar de manera confiable. La EPA mantendrá esos estándares, pero dará a las empresas de servicios públicos dos años adicionales, hasta 2031, para cumplir y tratar las aguas. "Estamos en camino de mantener los estándares nacionales de la agencia para proteger a los estadounidenses de los PFOA y los PFOS en su agua. Al mismo tiempo, trabajaremos para proporcionar flexibilidad de sentido común en forma de tiempo adicional para el cumplimiento", anunció el administrador de la EPA, Lee Zeldin. El Washington Post fue el primero en reportar la noticia. Pocas empresas de servicios públicos al parecer se verán afectadas por la retirada de los límites para ciertos tipos más nuevos de PFAS. Hasta ahora, el muestreo ha encontrado que casi el 12% de las empresas de agua en Estados Unidos están por encima de los límites de la administración de Biden. Pero la gran mayoría de las empresas enfrentan problemas con las PFOA o las PFOS. Los defensores de la salud elogiaron a la administración de Biden por los límites estrictos. Pero las empresas de servicios de agua se opusieron a la regla, diciendo que los sistemas de tratamiento son costosos de instalar y que los clientes terminarán pagando más por el agua. Las empresas demandaron a la EPA. Las acciones de la EPA se alinean con algunos de los argumentos que las empresas de servicios públicos presentaron en su demanda. Argumentaron que la EPA carecía de autoridad para regular una mezcla de PFAS y dijeron que la agencia no respaldó adecuadamente los límites sobre varios tipos más nuevos de PFAS que ahora se rescinden. También solicitaron la extensión de dos años que ahora se ha concedido. Erik Olson, director estratégico senior de salud en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, denunció que la medida es ilegal. La Ley de Agua Potable Segura otorga a la EPA la autoridad para limitar los contaminantes en el agua potable e incluye una disposición destinada a evitar que las nuevas reglas sean más laxas que las anteriores. "Con un golpe de pluma, la EPA está haciendo una burla de la promesa de la administración Trump de proporcionar agua limpia para los estadounidenses", expresó Olson. Fabricados por empresas como Chemours y 3M, los PFAS fueron increíblemente útiles en muchas aplicaciones, entre ellas ayudar a que la ropa resista la lluvia y asegurar que la espuma contra incendios apague las llamas. Pero los químicos también se acumulan en el cuerpo. A medida que la ciencia avanzó en los últimos años, la evidencia de daño se hizo más clara. La EPA de la era Biden estimó que implementar la regla costará alrededor de $1.5 billones de dólares cada año. Las asociaciones de servicios de agua dicen que las reglas costosas, combinadas con mandatos recientes para reemplazar tuberías de plomo, aumentarán las facturas de los residentes y afectarán más a las pequeñas comunidades con pocos recursos. La administración de Biden trabajó para abordar las preocupaciones sobre los costos. La Ley de Infraestructura Bipartidista proporcionó $9 billones de dólares para químicos como los PFAS y las empresas de servicios públicos han ganado acuerdos multimillonarios contra los contaminadores de PFAS. Algunas empresas de servicios públicos se han sorprendido al descubrir que están por encima de los límites. "Esto da a los profesionales del agua más tiempo para lidiar con los problemas, y vamos a necesitar más tiempo. Algunas empresas de servicios públicos recién están descubriendo ahora dónde se encuentran y eso ya es casi demasiado tarde para 2029", indicó Mike McGill, presidente de WaterPIO, una firma de comunicaciones de la industria del agua. Pero lo que realmente querían las empresas de servicios públicos era un límite más alto para las PFOA y las PFOS, según Mark White, líder de práctica global de agua potable en la firma de ingeniería CDM Smith. Sospecha que la industria de servicios públicos continuará demandando por esos límites. Es probable que los grupos ambientalistas insatisfechos también presenten demandas. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.