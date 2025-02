EEUU ordena retirar atún enlatado vendido en Trader Joe's, Costco y H-E-B por riesgo de botulismo

La sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en Silver Spring, Maryland, el 10 de diciembre del 2020. (AP foto/Manuel Balce Ceneta) AP foto/Manuel Balce Ceneta

Varias marcas de atún enlatado vendidas en tiendas como Trader Joe's, Costco y H-E-B han sido retiradas del mercado porque podrían estar contaminadas con un tipo de bacteria que causa botulismo, una forma de intoxicación alimentaria potencialmente fatal. Tri-Union Seafoods de El Segundo, California, retiró la semana pasada ciertos lotes de atún vendidos bajo las marcas Genova, Van Camp's, H-E-B y Trader Joe's, según la Administración de Alimentos y Medicamentos. La empresa indicó que las tapas de las latas de "fácil apertura" pueden tener un defecto de fabricación que podría causar que los productos se filtren o se contaminen con la bacteria que causa el botulismo. Los productos afectados tienen códigos de venta listados en el aviso de retiro y fechas de caducidad en 2027 y 2028. El atún también se vendió en Harris Teeter, Publix, Kroger, Safeway, Walmart y algunas tiendas independientes en varios estados. Hasta la fecha, la empresa no ha reportado enfermedades. Los consumidores no deben consumir el atún retirado, incluso si no parece ni huele a estar en mal estado. Devuelva el atún retirado a la tienda para obtener un reembolso completo, deséchelo o comuníquese con Tri-Union Seafoods. El botulismo es una enfermedad rara pero grave que ocurre cuando una toxina causada por la bacteria ataca los nervios del cuerpo. Puede causar dificultad para respirar, parálisis y muerte. The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable del contenido. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

