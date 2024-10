Estados Unidos suma 254,000 empleos al mercado laboral mientras la tasa de desempleo se reduce

By PAUL WISEMAN Friday, October 4, 2024 8:34PM











ARCHIVO - Una empleada escanea mercancías entrantes en una estación de recepción del centro de envío de pedidos OXR1 de Amazon en Oxnard, California, el 21 de agosto de 2024. AP Foto/Damian Dovarganes

WASHINGTON -- Los empleadores estadounidenses añadieron 254,000 empleos en septiembre, una cantidad sorprendentemente sólida que alivia las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral e indica que el ritmo de las contrataciones sigue siendo lo suficientemente sólido para apoyar a una economía en crecimiento. El incremento del mes pasado fue muy superior al que esperaban los economistas, y aumentó notablemente con respecto a los 159,000 empleos añadidos en agosto. Y después de crecer durante la mayor parte de 2024, el índice de desempleo cayó por segundo mes consecutivo, de 4.2% en agosto a 4.1% en septiembre, señaló el viernes el Departamento del Trabajo. Las cifras más recientes indican que muchas empresas siguen teniendo la suficiente confianza como para contratar, a pesar de la continua presión de las altas tasas de interés. En una señal alentadora, el Departamento del Trabajo también actualizó su estimación del crecimiento del empleo en julio y agosto a una cifra combinada de 72,000. Si se incluyen esas revisiones, el aumento del empleo en septiembre -los analistas habían previsto únicamente unos 140,000- significa que el crecimiento del empleo ha mostrado un sólido promedio de 186,000 en los últimos tres meses. En agosto, el promedio trimestral fue de sólo 140,000. "Aún hay más impulso del que creíamos", dijo Stephen Stanley, economista en jefe de la empresa bancaria Santander, refiriéndose al mercado laboral. "Yo lo calificaría como sólido -ciertamente, no tan explosivo como vimos el año pasado o el antepasado, cuando nos recuperábamos de la pandemia. Pero el ritmo del crecimiento del empleo en general es muy sano". El aumento del empleo en septiembre fue bastante generalizado, lo cual es una buena tendencia en caso que continúe. Los restaurantes y bares agregaron 69,000 empleos. Las empresas de atención a la salud aumentaron 45,000, las agencias gubernamentales, 31,000, los empleadores de asistencia social, 27,000 y las empresas constructoras, 25,000. Una categoría que incluye los servicios profesionales y de negocios agregó 17,000 tras haber perdido empleos por tres meses consecutivos. ____ Los periodistas de The Associated Press Anne D'Innocenzio en Nueva York y Christopher Rugaber en Washington contribuyeron a este despacho.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.