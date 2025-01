Evo Morales busca otro partido en su intento de ser candidato en Bolivia

Friday, January 31, 2025 12:59AM











ARCHIVO - El expresidente de Bolivia Evo Morales señala un agujero de bala en su vehículo asegurando que es el resultado de un intento de asesinato contra él. AP Foto/Juan Karita, Archivo

LA PAZ, Bolivia -- Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales anunciaron el miércoles que están buscando una sigla partidaria con la que aliarse en un intento de que el exmandatario, inhabilitado para ser candidato, participe de las elecciones presidenciales de agosto. Morales y el presidente Luis Arce mantienen una pugna desde hace meses por el control del partido oficialista. Morales, que enfrenta una causa en la justicia por el presunto abuso a una menor de 15 años que resultó embarazada en 2016 cuando él era mandatario, ha manifestado su intención de ser candidato en las próximas elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral reconoció a un dirigente cercano a Arce como líder del Movimiento al Socialismo. El MAS es el partido con el que Morales, de 65 años, se mantuvo en el poder por casi 14 años y por el que después llegó al gobierno Arce, su sucesor y ahora rival político. Pese a estar inhabilitado por un fallo constitucional contra una nueva reelección y pese al proceso judicial en su contra, sus seguidores ratificaron el martes que quieren a Morales como candidato de cara a los comicios del 17 de agosto. Anunciaron que están en busca de una alianza después que quedarse sin la sigla del Movimiento Al Socialismo. Morales asegura que es un caso político y armado desde el gobierno para impedirle participar en las elecciones. "El único candidato es el hermano Evo Morales, no hay otro candidato... Estamos buscando una alianza, estamos viendo con qué sigla vamos a participar", anunció el dirigente campesino Pedro Llanque, en conferencia de prensa junto con otros representantes de los afines a al exgobernante. El año pasado el Tribunal Supremo Electoral reconoció como líder del MAS a un dirigente cercano al presidente Luis Arce. Morales anunció su postulación hace tres años, lo que derivó en la disputa que mantiene con Arce. Éste no ha oficializado su candidatura. El MAS, sin su líder histórico, ha planteado que a finales de marzo anunciarán quiénes serán sus candidatos. "Estamos cerca de las elecciones ya no nos da para buscar una nueva sigla", matizó el dirigente Llanque, en referencia a que ya no podrán crear una organización política nueva, sino deberán aliarse con una ya existente. "Una vez tengamos la sigla definida, vamos a socializar", agregó. El MAS, tras esta ruptura entre sus líderes, está en riesgo de perder la hegemonía de 18 años en el poder. Morales está desde hace más de dos meses atrincherado en su feudo cocalero, protegido por dirigentes sociales afines, para evitar que responda ante la justicia por el caso de presunto abuso a una menor. Tiene en su contra una orden de detención, congelación de cuentas bancarias y prohibición de salida del país. El expresidente, fue imputado en diciembre por trata y tráfico de personas, pero no se ha presentado a declarar pese a reiterados llamados de la fiscalía. Ante la crisis en el partido oficialista, la oposición busca una oportunidad de ganar la presidencia y varios aspirantes han anunciado su intención de postular en un solo bloque que aglutinara a candidatos de centro y de derecha.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.