Extraditan a EEUU a guatemalteco acusado de presunto tráfico humano y muerte de migrantes en tráiler

By SONIA PÉREZ D. Friday, March 14, 2025 11:56PM











ARCHIVO - Rigoberto Román Miranda Orozco, acusado de ayudar a coordinar el intento de contrabando de migrantes de 2022 que resultó en la muerte de 53 migrantes en Texas. Foto AP/Moisés Castillo, Archivo

CIUDAD DE GUATEMALA -- Las autoridades de Guatemala extraditaron el viernes a Estados Unidos al guatemalteco Rigoberto Miranda Orozco, a quién la justicia estadounidense acusa presuntamente de coordinar un tráfico humano que culminó con la muerte de algunos de los 53 migrantes en Texas que viajaban en un remolque sofocante sin aire acondicionado en 2022. El director del Sistema Penitenciario, Sergio Vela, confirmó la operación de extradición. Miranda Orozco, de 48 años de edad, fue detenido en agosto de 2024 bajo seis cargos de tráfico de migrantes. Junto a él también fueron detenidos otras seis personas por el caso vinculado a los migrantes muertos en Texas, pero enfrentarán proceso judicial en Guatemala. Vestido con un conjunto deportivo gris y zapatos tenis, Miranda Orozco fue entregado esposado de pies y manos, llevando consigo una bolsa plástica con lo que parecen ser medicamentos. De acuerdo con las investigaciones en Estados Unidos, Miranda Orozco está vinculado supuestamente al tráfico de cuatro migrantes guatemaltecos que estaban en el tráiler, tres de los cuales murieron, por lo que debe ser juzgado en ese país. En el caso de ser condenado podría enfrentar inclusive prisión perpetua, según las autoridades. Según el expediente contra Miranda Orozco , los contrabandistas habían obligado a los migrantes a entregar sus teléfonos antes de meterse en el tráiler, por lo que no tenían como llamar para pedir auxilio. Los contrabandistas, además, esparcieron un polvo alrededor del vehículo para evitar que el cargo humano sea percibido por perros adiestrados en los cruces fronterizos. Pocos días después del incidente, The Associated Press logró entrevistar a una de las víctimas sobrevivientes, Yenifer Yulisa Cardona Tomas, que salvó su vida por el consejo de su amiga de no sentarse al fondo del tráiler sino cerca de la puerta donde logró respirar un poco más de aire. Cardona Tomas dijo que los "coyotes" les quitaron sus celulares y rociaron con especies, lo que ella creía como consomé de pollo, en el piso del furgón para que los perros no detectaran a los migrantes. "Eso picaba mucho en el cuerpo", dijo entonces. Por ese caso también fueron arrestados Homero Zamorano Jr., que según las autoridades conducía el camión, además de Christian Martínez. Ambos son originarios de Texas y fueron detenidos poco después de que se halló a los migrantes. Martínez se declaró culpable de acusaciones relacionadas con el tráfico de personas, mientras que Zamorano se declaró inocente y está en espera de juicio. Las autoridades dicen que los hombres sabían que la unidad de aire acondicionado del camión estaba averiada y no proporcionaría aire fresco a los migrantes atrapados en el interior durante el sofocante trayecto de tres horas desde la ciudad fronteriza de Laredo a San Antonio. La temperatura alcanzó los 38 C (100 F) mientras los migrantes gritaban y golpeaban las paredes del tráiler pidiendo ayuda o trataban de abrirse paso a arañazos, señalaron los investigadores. Cuando se abrió el remolque en San Antonio, 48 migrantes ya habían muerto. Otros 16 fueron trasladados a hospitales donde cinco más murieron. Entre los fallecidos había 27 mexicanos, 14 hondureños, siete guatemaltecos y dos salvadoreños. El entonces presidente estadounidense Joe Biden calificó a la tragedia como "horrenda y desgarradora". Las autoridades afirman que los hombres trabajaban en operaciones de tráfico humano en Guatemala, Honduras y México, y compartían rutas, guías, casas de seguridad, camiones y remolques, algunos de los cuales estaban almacenados en un estacionamiento privado de San Antonio. Los migrantes pagaron a la organización hasta 15,000 dólares cada uno para cruzar la frontera. La tarifa cubriría hasta tres intentos de ingresar a Estados Unidos.



