Fallece el actor y presentador mexicano Daniel Bisogno

Friday, February 21, 2025











Daniel Bisogno posa para una foto durante la alfombra roja del estreno del musical 'Hoy no me puedo levantar', el 26 de abril de 2021 en Ciudad de México, México. Foto de Medios y Media/Getty Images

CIUDAD DE MÉXICO -- El presentador televisivo y actor mexicano Daniel Bisogno falleció a los 51 años. Después de varias hospitalizaciones por padecimientos en el hígado y los riñones, la antigua colega de Bisogno, Pati Chapoy, confirmó el deceso el jueves en su cuenta de la red social X, en una publicación acompañada de una fotografía en la que ambos aparecen sentados y mirando de frente a la cámara. En febrero del año pasado, Chapoy y sus compañeros del programa "Ventaneando" habían anunciado que Bisogno se encontraba hospitalizado en terapia intensiva y que había sido intubado. Hacia finales de 2024 recibió un trasplante de hígado. Un año atrás, en junio de 2023, el presentador había sido internado de emergencia por complicaciones a causa de várices en el esófago. Durante su infancia, en la década de 1980, actuó en películas como "Fieras contra fieras", con María Antonieta de las Nieves; "Ya nunca más", con Luis Miguel; y "El más valiente del mundo", con Carmen Salinas. Años más tarde participó en "El Show de Niurka". Pero fue su papel como presentador de noticias del mundo del espectáculo en "Ventaneando" el que sin lugar a dudas lo catapultó a la fama, tal como lo reflejan los más de 200.000 seguidores que acumuló en su cuenta oficial de Instagram. Era sobrino de la actriz y cantante Angélica María, quien a su vez es madre de la comediante y actriz Angélica Vale. Su tía abuela, la productora Angélica Ortiz, madre de Angélica María, intercedió por Bisogno para que Chapoy le diera una oportunidad en "Ventaneando". Pedro Sola, otro de los conductores, también abogó por él y finalmente incursionó en el programa en 1997, primero como suplente de Chapoy y poco después como titular. También se desempeñó como locutor de radio y actor de teatro. Bisogno se casó en 2014 con Cristina Riva Palacio, madre de su hija Michaela, nacida dos años después. La pareja se divorció en 2019.

