Fallece Israel Vázquez, boxeador mexicano 3 veces campeón del mundo, a los 46 años

Tuesday, December 3, 2024 5:40PM











ARCHIVO - Israel Vázquez, campeón peso gallo del CMB, durante un entrenamiento en el gimnasio South El Monte, en El Monte, California, el 25 de febrero de 2008. AP Foto/Damián Dovarganes

CIUDAD DE MÉXICO -- Israel Vázquez, un peleador mexicano que ganó tres títulos mundiales de peso gallo en su carrera boxística, ha fallecido a los 46 años de edad, confirmó el martes el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. El CMB había informado a inicios del mes pasado que "El Magnífico" Vázquez fue diagnosticado con sarcoma, uno de cinco tipos de cáncer. "Israel finalmente descansa en paz. Que Dios provea a su familia de fortaleza y extendemos todo el apoyo a su esposa Laura, sus hijos, familia y amigos durante estos momentos tan difíciles. Gracias campeón por dejar una huella tan especial. Siempre serás el magnífico", escribió Mauricio Sulaimán, presidente del CMB en su cuenta de la red social X. Vázquez debutó en 1995, y será más recordado por sus cuatro peleas contra su compatriota Rafael Márquez, con quien combatió desde 2007 hasta 2010. Los duelos de 2007 y 2008 ganaron el premio de la Pelea del Año. Después de ganar el combate de 2008, Vázquez sufrió un desprendimiento de retina y finalmente perdió el ojo derecho después de su retiro. Dejó de pelear en mayo de 2010, después de la cuarta pelea contra Márquez, quien ganó por nocaut. Vázquez ganó el título vacante supergallo de la FIB en 2004 contra José Luis Valbuena y lo defendió exitosamente en dos ocasiones. Luego, le arrebató el cinturón del CMB al titular Óscar Larios al noquearle en el tercer asalto en 2005. Retuvo la diadema del CMB hasta el primer combate con Márquez, contra quien se retiró en el séptimo asalto después de sufrir para respirar con una nariz rota. En la revancha cinco meses después, Vázquez recuperó el título a pesar de cortes en ambos ojos, noqueando a Márquez en el sexto asalto. Vázquez ganó su tercer combate a principios de 2008 por decisión dividida después de caer a la lona. Pero la lesión ocular significó que no peleó por el resto del año y fue despojado del título del CMB. Después de tres cirugías, fue autorizado para pelear y enfrentó a Márquez por cuarta vez en Los Ángeles y sufrió un nocaut en el tercer asalto. Vázquez terminó con una marca de 44-5, con 32 nocauts.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.