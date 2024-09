Fallece a los 83 años Sergio Mendes, leyenda de la bossa nova

By DAVID BILLER y GABRIELA SÁ PESSOA Friday, September 6, 2024 5:44PM











This article can be read in English

ARCHIVO - El músico brasileño Sergio Mendes posa para un retrato en su casa en Los Angeles, el 18 de mayo de 2021. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Chris Pizzello

RÍO DE JANEIRO -- Sergio Mendes, el músico brasileño ganador del Grammy cuyo éxito "Mas que nada" lo convirtió en una leyenda mundial, murió después de meses luchando contra los efectos del COVID prolongado. Tenía 83 años. La muerte del pianista, compositor y arreglista brasileño acontecida el jueves fue confirmada en un comunicado por su familia. "Su esposa y compañera musical durante los últimos 54 años, Gracinha Leporace Mendes, estuvo a su lado, al igual que sus amados hijos", dijo el comunicado. "Mendes actuó por última vez en noviembre de 2023 en foros con entradas agotadas y muy entusiastas en París, Londres y Barcelona". Su composición "Mas que nada" fue una de las canciones que ayudó a popularizar el género musical brasileño bossa nova en todo el mundo en la década de 1960. En 2006, una versión moderna de la canción encabezó las listas de éxitos de Estados Unidos, interpretada por Black Eyed Peas. Fue incluida en su álbum "Timeless", producido por will.i.am y con la participación de Stevie Wonder, Justin Timberlake y los Black Eyed Peas, entre otros. "Sergio Mendes era mi hermano de otro país", escribió el trompetista Herb Alpert en Facebook, junto con una foto de hace décadas, sentado junto a Mendes en el piano. "Era un verdadero amigo y un músico extremadamente talentoso que llevó la música brasileña en todas sus versiones al mundo entero con elegancia". Mendes también compuso la banda sonora de la película "Pelé", con el saxofonista Gerry Mulligan, e incluso produjo un álbum grabado por el legendario futbolista brasileño. Mendes ganó el premio Grammy en 1992 al mejor álbum de música del mundo por "Brasileiro" y dos premios Latin Grammy. También recibió una nominación al Oscar en 2012 a la mejor canción original por "Real in Rio", de la película animada "Rio". La familia de Mendes dijo que proporcionarán detalles sobre los servicios funerarios y conmemorativos en una fecha posterior.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.