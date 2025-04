Fallecido escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe homenajes a nivel local y mundial

ARCHIVO - El Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa asiste a la ceremonia donde le fue otorgado un título honoris causa por la Universidad Nova de Lisboa, en 2014. AP Foto/Francisco Seco, Archivo

LIMA -- Perú declaró el lunes duelo nacional tras la muerte a los 89 años del escritor peruano Mario Vargas Llosa, galardonado el premio Nobel de Literatura, en medio de homenajes de autoridades nacionales y mundiales, mientras el novelista era velado en privado en su departamento antes de ser llevado a un crematorio. En una resolución publicada en la gaceta oficial, se ordenó que todas las banderas peruanas sean izadas a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales, así como en las misiones diplomáticas del exterior. Incluso varias cárceles del país mostraron imágenes con banderas peruanas izadas hasta la mitad del asta en señal de duelo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo al inicio de su conferencia matutina diaria que "más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor", en referencia al peruano que es recordado en México por una famosa declaración en 1990, en la que criticaba que el país fuera excluido de la lista de gobiernos autoritarios que había en América Latina. "México es la dictadura perfecta", dijo entonces el peruano sobre el hegemónico Partido Revolucionario Institucional que gobernó durante siete décadas hasta el 2000 y que, pese a su autoritarismo, mantenía una apariencia de democracia. Desde entonces, la frase fue repetida por académicos y expertos. Luego fue muy crítico con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), antecesor de Sheinbaum. El mandatario chileno Gabriel Boric también lamentó la muerte de Vargas Llosa, a quien calificó como un "escritor gigante, que describió América Latina con una pluma de desgarros reales en una ficción delicada e interpeladora". Agregó que "además fue un intelectual de primera y más allá de si se concuerda o no con su ideal liberal, un demócrata a toda hora que merece todo nuestro respeto", expresó en X, antes Twitter. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en X que Vargas Llosa "opuso la libertad al fanatismo, la ironía al dogma, un ideal feroz frente a las tormentas del siglo". También resaltó el "amor" que el peruano sintió por la literatura francesa. Vargas Llosa mencionó en una columna de 2021, en el diario español El País, su devoción por Gustave Flaubert, autor de la novela "Madame Bovary", a quien consideraba como "un tío o abuelo" y dedicó un ensayo y llevó varias veces flores al cementerio de Ruan donde está enterrado. Pero los homenajes también llegaron desde diversas provincias, incluida la región Arequipa, en cuya capital el escritor nació en 1936 y donde donó más de 23,000 libros con anotaciones suyas a una biblioteca que lleva su nombre. El lunes las autoridades de Arequipa declararon dos días de duelo y la biblioteca inició la exhibición de más de 50 medallas recibidas por el novelista a lo largo de su vida. En un colegio del norte, llamado San Miguel de Piura, en la región Piura, donde el escritor vivió y estudió el último año de su educación escolar en 1952, el director de esa escuela, José Elías Flores, desempolvó sus archivos y mostró a la radio local RPP el certificado de notas del entonces futuro novelista. Vargas Llosa falleció el domingo, confirmó por teléfono a The Associated Press su abogado y amigo de larga data Enrique Ghersi. El abogado recordó el cumpleaños 89 del novelista, el pasado 28 de marzo en la casa de su hija menor, Morgana. "Lo pasó feliz, estuvo rodeado de sus íntimos amigos, comió su torta, bromeamos ese día que aún faltaban 89 años más, tuvo una vida larga, fructífera y libre", indicó. El hijo mayor del escritor, Álvaro Vargas Llosa, dijo el lunes a la prensa en Lima, apostada en los exteriores del edificio donde está ubicado el departamento del novelista, que "acordaron llevar este duelo en la intimidad y por eso estamos velando a mi padre en casa en vez de hacerlo en un lugar público". La mandataria peruana Dina Boluarte, acompañada de sus ministros, acudió al velorio, pero no dio declaraciones. Por la tarde, el cuerpo del escritor salió en una carroza fúnebre rodeado de seis cargadores contratados vestidos de traje frac negro, corbata pajarita y guantes blancos. Sin ningún ceremonial público, por pedido del novelista, la carroza avanzó con dificultad en medio del caótico tráfico capitalino, mientras varios transeúntes miraban sorprendidos sin saber quién era el fallecido y, cuando se enteraban, algunos tocaban con la mano el vehículo para después persignarse. Al final, la carroza con el cuerpo del más famoso escritor peruano de los últimos tiempos se dirigió a un horno crematorio donde sólo ingresaron sus familiares. El domingo, el hijo mayor del escritor indicó en su cuenta de X que su padre había fallecido en Lima en una nota firmada junto a sus hermanos Gonzalo y Morgana. "Su partida entristecerá a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá", escribieron en un mensaje en inglés y español.

Las corresponsales de la AP María Verza y Nayara Batschke colaboraron con este despacho desde Ciudad de México y Santiago de Chile, respectivamente.



