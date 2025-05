La FDA autoriza el uso de 3 nuevos colorantes hechos de minerales, algas y pétalos de flores

By JONEL ALECCIA Thursday, May 15, 2025 12:40AM











ARCHIVO - Botellas con una variedad de líquidos coloreados en una mesa de laboratorio de Sensient Technologies Corp., en St. Louis., el miércoles 2 de abril de 2025. AP Foto/Jeff Roberson, Archivo

Los organismos reguladores de Estados Unidos dijeron el viernes que permitirán el uso en el suministro de alimentos del país de tres nuevos aditivos de color hechos de fuentes naturales. Esto ocurre después de que las autoridades de salud prometieran eliminar gradualmente los tintes a base de petróleo, ampliamente utilizados en alimentos que van desde cereales hasta bebidas deportivas para mejorar la salud, aunque la acción aún está pendiente. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo que ha aceptado peticiones para permitir el uso de extracto azul de galdieria, un colorante azul derivado de algas, así como de fosfato de calcio, un color blanco derivado de un mineral que se encuentra de forma natural, y extracto de campanilla, un color azul hecho de pétalos de flores secas. Se aprobará el uso de los colorantes en una variedad de alimentos, desde bebidas de frutas y yogur hasta pretzels, pollo listo para comer y caramelos. Esto "ampliará la paleta de colores disponibles de fuentes naturales para que los fabricantes los usen de manera segura en los alimentos", dijeron autoridades de la FDA en un comunicado. Desde hace tiempo, los defensores de la salud han pedido que se eliminen los tintes artificiales de los alimentos, mencionando estudios mixtos que indican que pueden causar problemas neuroconductuales en algunos niños, como hiperactividad y problemas de atención. La FDA ha sostenido durante décadas que los tintes aprobados son seguros y que "la totalidad de la evidencia científica muestra que la mayoría de los niños no presentan efectos adversos al consumir alimentos que contienen aditivos de color". Las nuevas aprobaciones de colorantes incluyen una petición hecha en 2021 por la empresa francesa Fermentalg para permitir el extracto azul de galdieria, una petición de 2023 de Innophos Inc. de Cranbury, Nueva Jersey, para permitir el fosfato de calcio, y una petición de 2024 de Sensient Colors LLC de St. Louis, Missouri, para permitir el extracto de campanilla. Las aprobaciones serán publicadas en el registro federal el 12 de mayo y entrarían en vigor en junio. En abril, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el comisionado de la FDA, Marty Makary, anunciaron que tomarían medidas para eliminar los tintes alimentarios sintéticos en el suministro de alimentos de Estados Unidos para finales de 2026, en gran parte a través de esfuerzos voluntarios de la industria alimentaria. Los funcionarios también dijeron que revocarían la autorización de dos tintes artificiales poco utilizados, Rojo Cítrico Núm. 2 y Naranja B, y acelerarían el cronograma para eliminar el Rojo 3, un colorante alimentario prohibido en enero debido a su vínculo con el cáncer en ratas de laboratorio. La FDA planea iniciar el proceso para revocar el uso de esos colores "en los próximos meses", dijo un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

