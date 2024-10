Freddie Freeman jonronea por 5to juego seguido en la Serie Mundial, empata récord de George Springer

Tuesday, October 29, 2024 3:11AM











Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles celebra tras conectar un jonrón de dos carreras durante el primer inning del 3er juego de Serie Mundial, 10-28-2024, en Nueva York. (AP Foto/Ashley Landis)

NUEVA YORK -- Freddie Freeman empató el récord de George Springer al conectar de jonrón por quinto partido consecutivo en la Serie Mundial, un batazo de dos carreras ante Clark Schmidt de los Yankees de Nueva York en el primer inning para poner arriba 2-0 a los Dodgers de Los Ángeles en el tercer juego la noche del lunes. En busca de su segundo campeonato en cinco años, los Dodgers llegaron a Nueva York con una ventaja 2-0 en la serie al mejor de cinco juegos. Shohei Ohtani, dos días después de sufrir una dislocación parcial del hombro izquierdo, recibió un boleto con cuatro bolas seguidas al abrir el juego. Luego que Mookie Betts fue retirado con un elevado, Freeman desapareció una recta cortada alta en cuenta de 1-2, depositando la bola en la quinta hilera del primer nivel de las gradas del jardín derecho. Freeman se convirtió en el tercer jugador que batea un jonrón en los tres primeros juegos de una Serie Mundial. Los otros fueron Hank Bauer en 1958 y Barry Bonds en 2002. Jonroneó en los últimos dos juegos de Atlanta ante Houston en la Serie Mundial de 2021, y la ha sacado en los primeros tres de la actual edición. Ocho veces 'All-Star' y MVP de la Liga Nacional en 2020, el primera base de 35 años de edad totaliza siete remolcadas en este Clásico de Otoño. Freeman sufrió un esguince en el tobillo derecho el 26 de septiembre contra San Diego al intentar evitar ser tocado en la primera base por Luis Arráez de San Diego, y se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular. Su grand slam en el décimo inning del primer juego el viernes le dio a los Dodgers la victoria 6-3. Fue su primer jonrón desde el 16 de septiembre. Siguió a Teoscar Hernández para jonrones seguidos en el tercer inning del segundo juego. Springer sonó sus jonrones entre el cuarto y séptimo juegos de 2017 cuando los Astros vencieron a los Dodgers por el título, y luego otro al abrir la serie de 2019 ante Washington.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.