Fuerte temblor de 5.8 sacude El Salvador, no hay reporte inicial de daños

Thursday, January 9, 2025 7:43PM











Mapa muestra las zonas afectadas por el temblor. Imágen cortesía de Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de El Salvador. Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de El Salvador

SAN SALVADOR (AP) -- Un fuerte temblor de 5.8 sacudió el jueves El Salvador, sin que hubiera reporte inicial de daños o víctimas, pero sí escenas de miedo con ciudadanos evacuando a las calles ante la sacudida. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el sismo tuvo una magnitud de 5.9 y que el epicentro fue a 5.5 millas al este de Acajutla -a unos 49.7 millas de la capital San Salvador- con una profundidad de 59 millas. No hubo reporte inicial ni de víctimas ni de daños materiales. Desde el Servicio de Protección Civil del país se emitió un aviso por actividad sísmica en la costa del departamento de La Paz. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales descartó la existencia de amenaza de tsunami para El Salvador, "debido a que el sismo se localiza dentro del territorio". La Radio YSKL, que cubre todo el país, dijo que se reportaron interrupciones en el servicio de telefonía. "Fue parecido al del domingo, fue fuerte, las casas se movieron, todos salimos a la calle, pero estamos bien", dijo a The Associated Press José Escamilla, quien vive en una populosa colonia del municipio de Santa Tecla, en la periferia oeste de la capital. "Se está haciendo el monitoreo y ahora mismo nos hemos enfocado en la zona circundante al epicentro donde probablemente pudimos haber tenido algún daño, estamos monitoreando", dijo a la radio YSKL el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. El domingo El Salvador registró un sismo de magnitud 6.2 sin que se reportaran daños materiales de consideración ni personas heridas o víctimas mortales.

