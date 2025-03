Fuertes terremotos sacuden Tailandia y Myanmar, hay más de 150 muertos

Socorristas trabajan en el sitio de un edificio en construcción que se desplomó tras un sismo de magnitud 7,7, el viernes 28 de marzo de 2025, en Bangkok, Tailandia. AP Foto/Sakchai Lalit

BANGKOK -- Un fuerte terremoto sacudió el viernes Myanmar y la vecina Tailandia, destruyendo edificios, un puente y una presa. Al menos 144 personas murieron en Myanmar, donde fotos y vídeos de dos ciudades muy afectadas mostraron grandes daños. Al menos ocho murieron en la capital tailandesa, donde se derrumbó un rascacielos en construcción. Al temblor del mediodía de magnitud 7.7 con epicentro cerca de Mandalay -la segunda ciudad más grande de Myanmar- le siguió una fuerte réplica de magnitud 6.4. El gobierno militar de Myanmar declaró el estado de emergencia en seis regiones y estados, incluyendo la capital, Naipyidó, y Mandalay. Sin embargo, en un momento en que el país está sumido en una prolongada y sangrienta guerra civil, no estaba claro cómo llegaría la ayuda a muchas regiones. La Cruz Roja informó que la caída de cables eléctricos está dificultando aún más el arribo de sus equipos a las regiones de Mandalay y Sagaing, así como al estado sureño de Shan. "Los primeros informes desde el terreno dejan entrever que el terremoto ha causado daños significativos", declaró la Cruz Roja. "Aún se está recopilando información sobre las necesidades humanitarias". Edificio con una grúa en la parte superior se desplomó en medio de una nube de polvo En Bangkok, un trabajador de la construcción murió cuando los escombros del edificio que se venía abajo impactaron su camión, y otro fue aplastado por restos que caían, según informó a la prensa el rescatista Songwut Wangpon. El ministro de Defensa, Phumtham Wechayachai, declaró que tres personas murieron en el lugar y 90 están desaparecidas. No ofreció más detalles sobre las labores de rescate, pero los servicios de emergencia informaron que hasta el momento se ha rescatado a siete personas del exterior del edificio derrumbado. Los socorristas dicen que los escombros son demasiado inestables para que puedan empezar a buscar. Un video impactante que circuló en redes sociales muestra el derrumbe del edificio cerca del popular mercado de Chatuchak, en Bangkok. La construcción de varias plantas, con una grúa encima, se viene abajo en medio de una nube de polvo mientras las personas alrededor gritan y corren. En otras partes, se advirtió a los residentes de Bangkok que fueron evacuados de sus edificios que permanecieran en el exterior por si temblaba otra vez. El Servicio Geológico de Estados Unidos y el centro de geociencias GFZ de Alemania informaron que el terremoto ocurrió a una profundidad baja de 10 kilómetros (6.2 millas), según informes preliminares. Gritos y pánico mientras los edificios se tambaleaban El sonido de las sirenas resonó por todo el centro de Bangkok y los vehículos llenaron las calles, generando embotellamientos en algunas de las vialidades ya de por sí congestionadas de la ciudad. El sistema de transporte elevado de alta velocidad y el metro quedaron cerrados. El ayuntamiento declaró la ciudad zona de desastre para facilitar la ayuda interinstitucional y de emergencia. El área metropolitana de Bangkok alberga a más de 17 millones de personas, muchas de las cuales viven en apartamentos de gran altura. April Kanichawanakul, quien trabaja en un edificio de oficinas en el centro de Bangkok, al principio ni siquiera se dio cuenta de que era un terremoto, el primero que experimentaba. "Sólo pensé que estaba mareada", observó. Ella y sus colegas bajaron corriendo desde el décimo piso de su edificio, la Torre Tonson, y aguardaron afuera la señal de que era seguro volver a entrar. "De repente, todo el edificio empezó a moverse. Inmediatamente hubo gritos y mucho pánico", narró Fraser Morton, un turista escocés que estaba en uno de los muchos centros comerciales de Bangkok comprando equipo fotográfico. "Al principio empecé a caminar con calma, pero luego el edificio empezó a moverse de verdad. Sí, muchos gritos, mucho pánico, gente corriendo en sentido contrario por las escaleras mecánicas, mucho golpeteo y estruendos dentro del centro comercial", recordó. Al igual que Morton, miles de personas acudieron al parque Benjasiri desde los centros comerciales, rascacielos y edificios de apartamentos cercanos a lo largo de la concurrida avenida Sukhumvit de Bangkok. Muchos hablaban por teléfono intentando contactar a sus seres queridos, mientras otros buscaban guarecerse del caluroso sol de la tarde. Otros miraban con miedo los altos edificios en la zona más poblada de la ciudad. "Salí y miré hacia arriba, al edificio, y todo se movía, lleno de polvo y escombros; era bastante intenso", declaró Morton. "Había mucho caos". Voranoot Thirawat, abogada que trabaja en el centro de Bangkok, mencionó que el primer indicio que tuvo de que algo andaba mal fue cuando vio una lámpara que se balanceaba. Luego oyó el crujido del edificio al moverse debido a las ondas expansivas. Ella y sus colegas bajaron corriendo 12 tramos de escaleras. "En mi vida, nunca había visto un terremoto como este en Bangkok", manifestó. Paul Vincent, un turista inglés, estaba en un bar al aire libre cuando ocurrió el terremoto. "Acto seguido, todos salieron a la calle, así que hubo muchos gritos y pánico, lo que obviamente empeoró la situación", observó. Al salir a la calle, dijo que vio un edificio balanceándose y agua que caía desde una piscina en la azotea. "Cuando vi el edificio, ¡Dios mío!, fue entonces cuando... me impactó", señaló. "Había gente llorando en las calles, y el pánico era realmente horrendo". Se derrumba un puente en Myanmar y se reportan heridos en China En Mandalay, cercana al epicentro, el terremoto dañó parte del antiguo palacio real y otros edificios, según videos y fotos publicados en la red social Facebook. Si bien la zona es propensa a terremotos, en general está escasamente poblada y la mayoría de las casas son estructuras bajas. En la región de Sagaing, al suroeste de Mandalay, un puente de 90 años se derrumbó, y algunos tramos de la carretera que conecta Mandalay con Yangón -la ciudad más grande de Myanmar- también resultaron dañados. Los residentes de Yangón salieron corriendo de sus hogares tras el terremoto. Por el momento no había informes de heridos ni fallecidos. En la capital, Naipyidó, el terremoto dañó santuarios religiosos, de los cuales se vinieron abajo algunas partes, y también algunas viviendas. Al noreste, el terremoto se sintió en las provincias chinas de Yunnan y Sichuan, y causó daños en viviendas y heridos en la ciudad de Ruili, en la frontera con Myanmar, según informes de medios chinos. Vídeos que un medio afirmó haber recibido de una persona en Ruili mostraban escombros de edificios esparcidos por una calle y a una persona siendo trasladada en camilla hacia una ambulancia. El temblor en Mangshi, una ciudad china a unos 100 kilómetros (60 millas) al noreste de Ruili, fue tan fuerte que la gente no podía mantenerse de pie, según declaró un residente a The Paper, un medio de comunicación digital. Una residente de Kunming, capital de la provincia de Yunnan, declaró a The Paper que la lámpara de su techo se balanceaba violentamente y que el temblor duró más de 10 segundos. El Departamento de Prevención de Desastres de Tailandia informó que el sismo se sintió en casi todas las regiones del país. El primer ministro Paetongtarn Shinawatra convocó a una reunión de emergencia para evaluar el impacto del terremoto.

Adam Schreck, Haruka Naga, Jerry Harmer, Grant Peck y Penny Wang en Bangkok, Jamey Keaten en Ginebra y Ken Moritsugu en Beijing contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



