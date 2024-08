Funcionarios electorales piden que Elon Musk arregle chatbot de IA que difunde desinformación

ARCHIVO - Monitores de computadoras y una laptop muestran la página de inicio de sesión de X, el 24 de julio de 2023, en Belgrado, Serbia. (AP Foto/Darko Vojinovic) kabc

CHICAGO -- Cinco secretarios de estado han pedido a Elon Musk que arregle un chatbot de inteligencia artificial de la plataforma de redes sociales X que, según dijeron en una carta enviada el lunes, ha difundido información electoral errónea. Los altos funcionarios electorales de Michigan, Minnesota, Nuevo México, Pensilvania y Washington dijeron a Musk que el chatbot de IA de X, Grok, generó información falsa sobre los plazos de las votaciones estatales poco después de que el presidente, Joe Biden, abandonara la carrera presidencial de 2024. Aunque Grok sólo está disponible para los suscriptores de las versiones premium de X, la información errónea se compartió en múltiples plataformas de redes sociales y llegó a millones de personas, según la carta. La información falsa del chatbot sobre la fecha límite para votar también hacía referencia a Alabama, Indiana, Ohio y Texas, aunque sus funcionarios no firmaron la carta. Grok continuó repitiendo la información falsa durante 10 días antes de que fuera corregida, indicó la misiva. La carta pidió a X que arregle inmediatamente el chatbot "para garantizar que los votantes tengan información precisa en este año electoral crítico". Esto incluiría ordenar a Grok que envíe a los usuarios a CanIVote.org, una web de información electoral gestionado por la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, cuando se le pregunte por las elecciones estadounidenses. "En este año de elecciones presidenciales, es de vital importancia que los votantes obtengan información precisa sobre cómo ejercer su derecho al voto", dijo el alto funcionario de Minnesota, Steve Simon, en un comunicado. "Los votantes deben ponerse en contacto con sus funcionarios electorales estatales o locales para averiguar cómo, cuándo y dónde pueden votar". X no respondió a una solicitud de comentarios. Grok se estrenó el año pasado para los suscriptores premium y premium plus de X, y fue promocionado por Musk como un chatbot de IA "rebelde" que responderá a "preguntas espinosas que son rechazadas por la mayoría de los otros sistemas de IA". Las redes sociales se han enfrentado a un creciente escrutinio por su papel en la difusión de información errónea, incluso sobre las elecciones. La carta advirtió también que cabe esperar que los productos de IA contengan imprecisiones, especialmente chatbots como Grok, que se basan en modelos lingüísticos extensos. "Mientras decenas de millones de votantes en Estados Unidos buscan información básica sobre el voto en este importante año electoral, X tiene la responsabilidad de garantizar que todos los votantes que utilizan su plataforma tengan acceso a una orientación que refleje información veraz y precisa sobre su derecho constitucional a votar", apuntaron los secretarios. Desde que Musk compró Twitter en 2022 y lo rebautizó como X, los grupos que supervisan su actividad han expresado preocupación por el aumento de la incitación al odio y la desinformación que se amplifica en la plataforma, así como por los recortes en los equipos de moderación de contenidos, la eliminación de funciones contra la desinformación y la censura de periodistas críticos con Musk. Los expertos afirman que estas medidas suponen un retroceso con respecto a los avances logrados por estas plataformas en su intento de combatir la desinformación política tras las presidenciales de 2016 en Estados Unidos, y podrían causar un empeoramiento del panorama de la desinformación de cara a los comicios de noviembre.

