Funeral por dos niños de Detroit que murieron de frío mientras la familia recibe promesa de hogar

Thursday, February 20, 2025 10:01PM











El alcalde de Detroit Mike Duggan y el jefe policial Todd Bettison salen de una conferencia de prensa en Detroit, tras hablar de las muertes por frío de dos menores de edad. (AP foto/Ed White)

DETROIT -- Un grupo ha ofrecido un hogar a los familiares sobrevivientes de dos niños de Detroit que murieron en una furgoneta fría en un garaje de casino, dijo un funcionario. Se celebró un funeral el jueves para Darnell Currie Jr., de 9 años, y A'millah Currie, de 2 años, quienes estaban entre cinco niños y dos adultos en una furgoneta que dejó de producir calor cuando la temperatura cayó muy por debajo del punto de congelación el 10 de febrero. "Te dan ganas de llorar porque podría haber sido tu hijo. Podría haber sido el hijo de cualquier otra persona", declaró Jessica Wiggins, quien visitó la funeraria el miércoles. La policía apuntó que la familia había estado viviendo en el vehículo durante unos meses. El alcalde Mike Duggan sostuvo que la madre de los niños llamó a una línea de ayuda para vivienda en noviembre, pero aparentemente no recibió asistencia. Ha solicitado un informe sobre los contactos de la ciudad con la familia. La vicealcaldesa Melia Howard dijo que un grupo local se ha presentado para pagar el alquiler durante un año para albergar a la familia. "Es importante para mí hacerles saber que no estamos aquí solo por hoy. Vamos a estar con ellos tanto tiempo como nos necesiten", expresó Howard a The Detroit News, llorando mientras hablaba en la funeraria. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

