Gene Hackman, su esposa y su perro aparecen muertos en su casa de Nuevo México, según autoridades

ARCHIVO - Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa en junio de 1993. AP Foto, Archivo

El actor ganador del Oscar Gene Hackman, su esposa y su perro fueron encontrados muertos el miércoles en su hogar en Nuevo México el miércoles, informaron las autoridades. No se sospechaba que se hubiera producido un delito, aunque las autoridades no divulgaron detalles sobre las circunstancias de sus muertes y señalaron que había una investigación en marcha. Agentes de la policía del condado Santa Fe encontraron muertos a Hackman, de 95 años, al igual que a su esposa, Betsy Arakawa, y un perro cuando realizaron una comprobación de bienestar en el hogar alrededor de la 1:45 de la tarde, indicó la portavoz Denise Avila. El brusco pero querido Hackman fue uno de los mejores actores de su generación, que interpretó tanto villanos como héroes y antihéroes en decenas de dramas, comedias y películas de acción desde los años 60 hasta su retiro a principios de los 2000. Fue nominado al Oscar en cinco ocasiones y protagonizó decenas de películas, para convertirse en uno de los intérpretes más respetados y reconocidos de la industria. Ganó dos premios Oscar, por "The French Connection" ("Contacto en Francia") y "Unforgiven" ("Los imperdonables"), con 21 años de diferencia. La noticia de su muerte llegó apenas cuatro días antes de la ceremonia de los premios de la Academia de este año. La casa de la pareja está en una comunidad cerrada justo a las afueras de Santa Fe, la capital de Nuevo México. Hackman se mudó a la zona en los años 80, donde a menudo se le veía por la ciudad y sirvió como miembro de la junta del Museo Georgia O'Keeffe en los años 90, según el periódico local, The New Mexican. Hackman interpretó una amplia variedad de papeles en películas de acción, cintas de suspenso e incluso tuvo un papel cómico en "Young Frankenstein" ("El joven Frankenstein"). Aparte de sus apariciones en ceremonias de premios, rara vez se le veía en el circuito social de Hollywood y se retiró hace unos 20 años. Su retiro de Hollywood fue uno de los pocos que realmente duró. En sus últimos años, escribió novelas desde su rancho en la cima de una colina con vistas a las Montañas Rocosas. Un correo electrónico enviado a su publicista no obtuvo respuesta de inmediato el jueves por la mañana. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

