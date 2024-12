General Motors retira 132,000 camionetas por falla en puertas traseras

Tuesday, December 3, 2024 8:23PM











El logo de la automotriz General Motors en la planta de ensamblaje en Hamtramck, Michigan, el 27 de enero de 2020. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) kabc

DETROIT -- General Motors agregó más de 132,000 camionetas de uso rudo a un retiro en Estados Unidos por fallas en los interruptores de la cajuela que podrían hacer corto circuito y abrir las puertas. El retiro agrega ciertas Chevrolet Silverado y GMC Sierra 2500 y 3500 modelos 2024 a un llamado al taller que hizo en febrero de 323,000 camionetas de carga. Solo se ven afectados los vehículos con portón manual y bloqueo y desbloqueos eléctricos. La compañía dijo en documentos publicados el martes por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) que el agua puede entrar en los interruptores electrónicos de liberación de las puertas, lo que hace que las puertas se destraben. Si eso sucede, la carga puede caer en la carretera y convertirse en un peligro. Las camionetas del nuevo retiro se agregaron después de que la compañía encontró 237 informes de campo de puertas traseras que se abrieron inesperadamente. Hasta que se realicen las reparaciones, GM dice que los propietarios deben verificar que la puerta esté cerrada y con seguro antes de conducir. Los concesionarios reemplazarán los conjuntos de interruptores de panel táctil exteriores por otros nuevos que sean más resistentes al agua.



Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.