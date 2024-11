Generoso, apasionado y colombiano, Carlos Vives es celebrado como Persona del Año del Latin Grammy

Carlos Vives, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, posa con el director ejecutivo de la academia Manuel Abud (Foto AP/Lynne Sladky) kabc

MIAMI BEACH, Florida, EE.UU. -- Generoso, cálido, talentoso, humilde, apasionado y embajador de la cultura colombiana. Así describieron a Carlos Vives grandes estrellas de la música latina al honrarlo el miércoles como la Persona del Año 2024 de la Academia Latina de la Grabación en una colorida y emotiva ceremonia colmada de cariño y sorpresas. En la gala realizada en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Vives fue reconocido por sus más de tres décadas de carrera como cantante y compositor y por su compromiso con las iniciativas medioambientales y sociales. "Quiero darle las gracias a mi país, a Colombia, por mi tierra, mi familia, mi cultura, mi papá y mi mamá", dijo Vives. El agasajado provocó risas cuando sacó un largo papel que llegaba hasta el suelo y comenzó a leer decenas de agradecimientos. "Me siento muy honrado, muy contento", dijo con una amplia sonrisa entre labios y al recordar que había estado varias veces en la gala honrando a otros colegas y ahora desbordaba de felicidad porque le tocaba a él ser el protagonista. Vives, quien ha ganado 18 Latin Grammy y dos Grammy, es el tercer colombiano que recibe la distinción de Persona del Año, después de Shakira (2011) y Juanes (2019). La gala comenzó cuando Juan Luis Guerra y Rubén Blades se subieron al enorme escenario para interpretar "Déjame entrar", seguida por "Mil canciones", en la voz de Gloria Estefan y Emilio Estefan en los timbales. Vives fue pionero de un nuevo sonido latinoamericano que redefinió al vallenato tradicional colombiano incorporándole pop y rock. Tiene 20 millones de álbumes vendidos y millones de reproducciones en plataformas digitales. Entre sus éxitos más conocidos figuran "La gota fría", "Pa' Mayte", "La tierra del olvido", "Fruta fresca" y "Volví a nacer" y "La bicicleta", junto a su compatriota Shakira. "Es uno de los artistas más prolíferos y más queridos de nuestro tiempo", expresó Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia. "Lo honramos como Persona del Año por sus amplias contribuciones a nuestro patrimonio musical y por sus numerosas iniciativas filantrópicas". Pero la trayectoria de Vives excede la música. En 2015 creó Tras La Perla, una iniciativa para promover el desarrollo sostenible y proteger el ecosistema en Santa Marta, la ciudad del caribe colombiano donde nació. También fundó la Escuela de Música Río Grande para llevar experiencias artísticas a niños y jóvenes; y abrió su propio sello, Gaira Música Local, con el fin de impulsar nuevos talentos Vives fue ovacionado por los cientos de invitados que participaron de una cena seguida por un concierto en el que el español David Bisbal y los cubanos Gente de Zona pusieron a todos a bailar, incluyendo al propio Vives, quien subió al escenario cuando interpretaron "Fruta Fresca". Julieta Venegas y María Becerra cantaron "Te soñé", Alejandro Sanz "Un pobre loco" y Juanes "La gota fría", acompañado de una guitarra eléctrica blanca. Los Fabulosos Cadillacs, que interrumpieron una gira para acudir al homenaje, le cantaron "Carito" y Vives a la distancia los saludó y lanzó un beso con sus manos Vestido con traje completamente negro, Vives estuvo acompañado en su mesa por su esposa, su madre y sus hijos. Por momentos se le vio emocionado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En una pausa musical, un video en una pantalla gigante recordó su trayectoria, desde sus inicios con su cabellera a los hombros, hasta sus conquistas de premios Grammy. Varias estrellas, entre ellas el puertorriqueño Ricky Martin y el también colombiano J Balvin, aparecieron en fragmentos de esa grabación para felicitarlo y agradecerle el camino abierto a nuevas generaciones de cantantes. Tres nominados mexicanos al Latin Grammy, Carín León, Edgar Barrera y Grupo Frontera, se apoderaron al escenario para interpretar "Quiero casarme contigo", poniendo a bailar a gran parte del público presente. "Por lo que le has regalado a la música latinoamericana... haces maravillas, que Dios te bendiga", le dijo León. "Gracias por todas esas enseñanzas", le agradeció Barrera, quien compite por más premios este año en los Latin Grammy. Los homenajes también vinieron de parte de nuevas generaciones de músicos colombianos. Sebastián Yatra destacó su espíritu empático y Camilo señaló que abrió una puerta inmensa los artistas de su país. Juanes, por su parte, recordó que veía los conciertos de Vives y decía que algún día quería estar ahí. La puertorriqueña Kany García interpretó "Voy a olvidarme de mí" y terminó en un largo abrazo con Vives. También cantaron Pedro Capó, Niña Pastori, y Vicente García, entre otros. La ceremonia de más de cuatro horas llegó a su punto culminante cuando Vives subió al escenario para entonar sus himnos "Pa' Mayte" y "La tierra del olvido". Luego invitó a varios de sus colegas para continuar cantando. "Generoso, apasionado y obsesionado por la música", dijo Fonseca al describir a Vives en la alfombra roja de la gala. "Este homenaje es demasiado merecido". La madre de Vives dijo que se sentía orgullosa de su hijo. Recordó que empezó a tocar la guitarra a los seis años y destacó su carácter generoso. "Le dicen el patrón porque a todo el mundo ha ayudado de una manera u otra. Es muy bonito", dijo. Otras de las figuras que han recibido el Premio a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación incluyen a Laura Pausini, Blades, Marc Anthony, Juanes, Maná, Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé, Caetano Veloso, Juan Luis Guerra, Ricky Martin y Carlos Santana. La gala de la Persona del Año forma parte de la semana de la 25a edición de los Latin Grammy, que culminará el jueves con la entrega de premios a los mejores artistas de la música latina en el Kaseya Center, en el centro de la vecina ciudad de Miami.

