Gobernador de California firma ley para proteger a menores de adicción a redes sociales

ARCHIVO - El gobernador de California Gavin Newsom habla en evento desde el zoológico de San Diego, el 8 de agosto de 2024, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan, archivo) kabc

SACRAMENTO, Calif. -- California hará ilegal que las plataformas de redes sociales proporcionen deliberadamente contenidos adictivos a menores sin el consentimiento de los padres a partir de 2027, según una nueva ley firmada el viernes por el gobernador demócrata Gavin Newsom. California sigue al estado de Nueva York, que este año aprobó una ley que permite a los padres impedir que sus hijos reciban publicaciones en las redes sociales sugeridas por el algoritmo de una plataforma. Utah ha aprobado leyes en los últimos años destinadas a limitar el acceso de los menores a las redes sociales, pero han enfrentado desafíos en los tribunales. La ley de California entrará en vigor en un estado que alberga algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Propuestas similares no se han aprobado en los últimos años, pero Newsom firmó una ley, la primera en el país, en 2022 que prohíbe a las plataformas en línea utilizar la información personal de los usuarios de manera que pueda dañar a los niños. La medida forma parte de un creciente impulso en los estados de todo el país para tratar de abordar los impactos de las redes sociales en el bienestar de los niños. "Todos los padres saben el daño que la adicción a las redes sociales puede infligir a sus hijos: aislamiento del contacto humano, estrés y ansiedad, y horas interminables perdidas hasta altas horas de la noche", indicó Newsom en un comunicado. "Con este proyecto de ley, California está ayudando a proteger a los niños y adolescentes de herramientas diseñadas deliberadamente que alimentan estos hábitos destructivos". La ley prohíbe a las plataformas enviar notificaciones sin permiso de los padres a menores entre la media noche y las 6 a.m., y entre las 8 a.m. y las 3 p.m. de lunes a viernes, de septiembre a mayo, cuando los niños suelen estar en la escuela. La ley también obliga a las plataformas a configurar las cuentas de los niños como privadas de forma predeterminada.



