Gobernadora del estado fronterizo mexicano de Baja California dice que EEUU le retiró la visa

CIUDAD DE MÉXICO -- La gobernadora del estado fronterizo mexicano de Baja California, del partido gobernante Morena, dijo el domingo que Estados Unidos le retiró la visa de turista a ella y a su esposo. Marina del Pilar Ávila anunció la medida en un mensaje divulgado en su cuenta de X, aunque no explicó las razones específicas por las cuales le retiraron la visa. Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México dijo a The Associated Press que los expendientes de visado son "confidenciales", según la ley estadounidense, y que "no podemos hablar de los detalles de casos individuales". Baja California es fronteriza con California y mantiene una importante relación comercial cotidiana. "En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos (Torres Torres) ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado". Refirió que poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a su cónyugue y militante de Morena, "recibí una notificación similar", en referencia al retiro de la visa. "Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California". Por su parte, Torres Torres dijo en un comunicado divulgado en su cuenta de Facebook que "su conciencia está tranquila" y que espera resolver la situación por vías legales. Señaló que la decisión de Estados Unidos "no representa acusación ni investigación" y que buscará apelar la decisión con asesoría legal. También cuestionó que sus adversarios políticos usarán el caso para atacar.

