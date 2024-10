Gobierno de Ecuador anuncia suspensión de cobro de tarifas de electricidad en medio de cortes

Friday, October 18, 2024 7:27PM











Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el 15 de octubre de 2024. AP Foto/Dolores Ochoa

QUITO -- El gobierno de Ecuador anunció el jueves la suspensión del cobro de las tarifas por el consumo de electricidad de septiembre ante las quejas de los ciudadanos por los valores excesivos en sus facturas pese a que afrontan racionamientos de hasta 10 horas diarias. El Ministerio de Energía informó en un comunicado que se inició "un proceso de auditoría para revisar estos valores" e identificar las posibles irregularidades en la facturación y que no se realizarán cortes del servicio por falta de pago hasta que culmine el proceso. Los ecuatorianos enfrentan extensos racionamientos de energía distribuidos en dos o tres cortes por jornada laboral debido a una de las peores crisis del sector energético. Alberto Carrillo, un jubilado de 69 años, comentó a The Associated Press que su factura de luz que anteriormente era de 22 dólares subió a casi $30 dólares. "No es justo a pesar de que no tenemos luz tantas horas al día y al mes", dijo. El sector eléctrico fue declarado en emergencia por las autoridades que atribuyeron la crisis a la peor sequía en los últimos 60 años. La generación de energía en Ecuador depende en un 72% del agua. Sin embargo, expertos han coincidido en que la crisis se debe a la falta de previsión de los gobiernos en turno, incluido el actual, que no invirtieron en el mantenimiento de plantas de generación termoeléctrica y alternativas pese a la existencia de informes que anunciaban uno de los peores estiajes. Las cámaras de producción y comercio estimaron en $1.2 billones de dólares las pérdidas durante octubre por los racionamientos. Cerca de la media noche, el presidente Daniel Noboa publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que los racionamientos de luz "bajarán de forma paulatina para las zonas residenciales", pasando a ocho, seis y cuatro horas diarias en las siguientes tres semanas, respectivamente. En las zonas industriales se mantendrá el régimen actual. Los cortes de luz podrían extenderse hasta fin de año o inicios del próximo, han dicho las autoridades. Este es el tercer régimen de cortes que se produce desde fines del año pasado.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.