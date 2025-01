Gobierno de Trump cancela los viajes de los refugiados ya autorizados a entrar a EEUU

By Farnoush Amiri y Rebecca Santana Friday, January 24, 2025 1:44AM











El presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington el 21 de enero del 2025.

WASHINGTON -- Los refugiados que habían sido aprobados para viajar a Estados Unidos antes de una fecha límite la próxima semana que suspende el programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos han visto sus planes de viaje cancelados por el gobierno de Trump. Miles de refugiados que huyeron de la guerra y la persecución y pasaron por un proceso que a veces duró años para empezar una nueva vida en Estados Unidos se encuentran ahora varados en diversos lugares del mundo. Entre ellos hay más de 1,600 afganos que colaboraron en las operaciones bélicas estadounidenses, así como familiares de militares estadounidenses en activo. El presidente Donald Trump pausó el programa de reasentamiento de refugiados esta semana como parte de una serie de órdenes ejecutivas que endurecen las políticas de inmigración. Su decisión había dejado abierta la posibilidad de que los refugiados que habían sido seleccionados para venir a Estados Unidos y tenían vuelos reservados antes de la fecha límite del 27 de enero pudieran entrar sin problemas. Pero en un correo electrónico fechado el martes y revisado por The Associated Press, la agencia estadounidense que supervisa el procesamiento y la llegada de refugiados informó al personal y a los interesados que "la llegada de refugiados a Estados Unidos ha sido suspendida hasta nuevo aviso". Hay poco más de 10,000 refugiados de todo el mundo que ya habían pasado por el extenso proceso de admisión de refugiados y tenían viajes programados para las próximas semanas, según un documento obtenido por la AP. Aún no estaba claro cuántos de ellos debían llegar antes del próximo plazo. Entre los afectados se encuentran los más de 1,600 afganos autorizados para reasentarse en Estados Unidos como parte del programa que el gobierno de Biden estableció después de la retirada estadounidense de Afganistán en 2021. Muchos veteranos de la guerra más larga de Estados Unidos han intentado durante años ayudar a los afganos con los que trabajaron, además de a sus familias, a encontrar refugio en su país. Muchos estaban preparados para una suspensión del programa de reasentamiento, pero esperaban que se tuviese una consideración especial con los afganos. "La pausa temprana del gobierno de Trump en los vuelos de refugiados es alarmante, y está dejando a miles de aliados afganos con miedo e incertidumbre", dijo Shawn VanDiver, un veterano de la Marina y líder de #AfghanEvac, una coalición que apoya los esfuerzos de reasentamiento afgano. "Estamos listos para asociarnos para solucionar esto y urgimos una comunicación clara con las familias afectadas. Honremos nuestras promesas y mantengamos los valores de Estados Unidos". Existe un camino separado -el programa de visa de inmigrante especial- específicamente para afganos que trabajaron directamente con el gobierno de Estados Unidos. El grupo de VanDiver dijo que este programa, establecido por el Congreso, no parecía estar afectado en este momento. La orden de Trump firmada el lunes había dado al Departamento de Estado una semana antes de comenzar a detener todo procesamiento y viaje. Ahora, sin embargo, parece que la fecha fue adelantada, aunque no estaba inmediatamente claro qué provocó el cambio. El Departamento de Estado derivó las preguntas a la Casa Blanca. Las agencias que ayudan a los refugiados a establecerse y adaptarse a la vida en Estados Unidos han argumentado que este es el tipo de inmigración legal que Trump y sus partidarios dicen que les gusta y han señalado los rigurosos controles de antecedentes y la espera a veces de años que los refugiados soportan antes de pisar Estados Unidos. "Esta parada abrupta en las admisiones de refugiados es devastadora para las familias que ya han soportado dificultades inimaginables y esperado años por la oportunidad de reconstruir sus vidas en seguridad", dijo Krish O'Mara Vignarajah, jefa de Global Refuge, una de las 10 agencias de reasentamiento de Estados Unidos, en un comunicado el miércoles. "Los refugiados pasan por uno de los procesos de evaluación más rigurosos del mundo, y muchos ahora ven sus viajes cancelados justo días, o incluso horas, antes de que estuvieran listos para comenzar sus nuevas vidas en Estados Unidos", dijo. "Es absolutamente desgarrador." Los refugiados se distinguen de las personas que llegan directamente a la frontera entre Estados Unidos y México con el objetivo de eventualmente solicitar asilo en Estados Unidos. Los refugiados deben estar viviendo fuera de Estados Unidos para ser considerados para el reasentamiento y generalmente son referidos al Departamento de Estado por las Naciones Unidas. Mientras que el programa de reasentamiento ha disfrutado históricamente de apoyo bipartidista, el primer gobierno de Trump también detuvo temporalmente el reasentamiento y luego redujo el número de refugiados que podrían entrar al país anualmente. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

