Trump pide a la Corte Suprema permitir restricciones parciales a ciudadanía por nacimiento

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington el 18 de octubre del 2018.

WASHINGTON -- La administración Trump está pidiendo a la Corte Suprema que permita que las restricciones sobre la ciudadanía por nacimiento entren en vigor parcialmente mientras se desarrollan las disputas legales. En solicitudes de emergencia presentadas ante la alta corte el jueves, la administración solicitó a los jueces que limitaran las órdenes judiciales emitidas por jueces de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington que bloquearon la orden que el presidente Donald Trump firmó poco después de comenzar su segundo mandato. La orden actualmente está bloqueada a nivel nacional. Tres cortes de apelaciones federales han rechazado las solicitudes de la administración, incluida una en Massachusetts el martes. La orden negaría la ciudadanía a aquellos nacidos después del 19 de febrero cuyos padres se encuentren en el país de manera ilegal. También prohíbe a las agencias de Estados Unidos emitir cualquier documento o aceptar cualquier documento estatal que reconozca la ciudadanía de tales niños. Aproximadamente dos docenas de estados han demandado por la orden ejecutiva, que según ellos viola la promesa del 14. enmienda de la Constitución de otorgar ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de Estados Unidos. El Departamento de Justicia argumenta que los jueces individuales no tienen el poder de dar efecto nacional a sus fallos. En cambio, la administración quiere que los jueces permitan que el plan de Trump entre en vigor para todos, excepto para el pequeño grupo de personas y grupos que demandaron, argumentando que los estados no tienen el derecho legal, o legitimación, para impugnar la orden ejecutiva. Como alternativa, la administración pidió "como mínimo" que se le permita hacer anuncios públicos sobre cómo planean llevar a cabo la política si eventualmente se permite que entre en vigor. Cinco jueces conservadores, una mayoría de la corte, han expresado preocupaciones en el pasado sobre las órdenes de restricción a nivel nacional o universal. Sin embargo, la corte nunca ha fallado sobre el asunto. La administración Trump hizo un argumento similar en el primer mandato de Trump, incluida la disputa en la Corte Suprema sobre su prohibición de viajar a Estados Unidos desde varios países de mayoría musulmana. La corte finalmente respaldó la política de Trump, pero no abordó el tema de las órdenes de restricción a nivel nacional. ___

