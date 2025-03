Gobierno de Trump prevé despedir a la mayoría de los 80,000 trabajadores federales de salud

By Amanda Seitz Sunday, March 9, 2025 8:56PM











El secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., camina hacia la Cámara de Representantes, en el Capitolio en Washington, el 4 de marzo de 2025. AP Foto/José Luis Magaña

WASHINGTON -- La mayoría de los 80,000 trabajadores federales responsables de investigar enfermedades, inspeccionar alimentos y administrar Medicare y Medicaid bajo los auspicios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) recibieron un correo electrónico con una oferta para dejar su trabajo a cambio de un pago de hasta $25,000 dólares como parte de los recortes del gobierno del presidente Donald Trump. Los trabajadores tienen hasta las 5 p.m. del viernes para enviar una respuesta a la llamada oferta de separación voluntaria. El correo electrónico fue enviado al personal de todo el departamento, que incluye los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), así como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ambos en Maryland. El correo masivo se envió a una "amplia población de empleados del HHS", llegando a sus bandejas de entrada días antes de que los jefes de las agencias deban presentar planes para reducir sus plantillas. El Departamento de Salud es una de las agencias federales más costosas del gobierno, con un presupuesto anual de aproximadamente 1,7 billones de dólares que se gasta principalmente en la cobertura de atención médica para millones de personas inscritas en Medicare y Medicaid. No hubo comentarios inmediatos el domingo por parte del HHS. Robert F. Kennedy Jr., secretario de salud de Trump, ha insinuado planes para realizar recortes profundos en el personal. El año pasado, prometió despedir de inmediato a todos los 600 empleados del NIH, el brazo de investigación biomédica del país. No ha llegado tan lejos, pero en una entrevista el mes pasado, poco después de asumir el cargo, Kennedy dijo que quería eliminar a algunos trabajadores de las agencias de salud pública. "Tengo una lista en mi cabeza", dijo Kennedy sobre los posibles despidos en la agencia. Afirmó que algunos trabajadores "tomaron decisiones realmente malas" sobre las pautas de nutrición. La administración Trump, con la ayuda del multimillonario Elon Musk, ha estado tratando de despedir a trabajadores federales en un esfuerzo por reducir costos. En enero, la mayoría de los empleados federales recibieron una oferta de renuncia diferida que incluía ocho meses de salario. Miles de empleados en período de prueba también han sido despedidos en diversas agencias federales, incluido el Departamento de Salud. El último movimiento para reducir el número de trabajadores de salud federales se produce mientras los CDC están asistiendo en un brote mortal de sarampión en el oeste de Texas y Nuevo México, y mientras los legisladores debaten recortes profundos a Medicaid en el presupuesto federal. Los trabajadores del HHS son dirigidos en el correo electrónico a comunicarse con su oficina local de recursos humanos para solicitar la separación voluntaria. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.