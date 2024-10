Gobierno mexicano denunciará a jueza que pidió anular entrada en vigor de la reforma judicial

Friday, October 18, 2024 7:21PM











ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el miércoles 2 de octubre de 2024. AP Foto/Fernando Llano, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- El gobierno mexicano denunciará a la jueza que pidió retirar del Diario Oficial de la Federación el decreto con el que entró en vigor la polémica reforma del Poder Judicial por considerar que su petición es improcedente y sin sustento jurídico, anunció el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum. "No vamos a bajar la publicación", aseguró la mandataria durante su conferencia matutina. "Y vamos a hacer una denuncia de esta jueza ante el Consejo de la Judicatura" porque, según dijo, un juez no está por encima del pueblo de México y porque "jurídicamente no tiene ningún sustento". Según Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, cambiar la constitución es una "autoridad soberana y originaria" del Congreso mexicano y está exenta de revisión judicial. Los cambios constitucionales para restructurar el Poder Judicial y que los magistrados sean elegidos por el voto popular, que entraron en vigor hace un mes, han sido cuestionados en los tribunales porque el proceso parlamentario fue extremadamente apresurado y, según algunos analistas, conllevó irregularidades. Además, sus críticos consideran que podría politizar la justicia y poner en riesgo derechos básicos de la democracia mexicana. De hecho los trabajadores del sector llevan meses en paro de labores, aunque el Consejo de la Judicatura Federal determinó el miércoles que esta suspensión debía finalizar y si los empleados querían seguir con debían hacerlo sin afectar a la impartición de justicia. El gobierno, sin embargo, se mantiene inflexible y el proceso sigue avanzando con la aprobación de las leyes secundarias necesarias para que los cambios se puedan concretar. Ya está cerrada la fecha del 1 de junio de 2025 para celebrar la primera ronda de elecciones que incluirá a los miembros de los más altos tribunales, como la Suprema Corte de Justicia, y más de 800 jueces.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.