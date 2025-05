Grupos de derechos exigen liberar a venezolanos deportados y retenidos en El Salvador

By MARCOS ALEMÁN Friday, May 9, 2025 7:49PM











Un grupo de reos observa hacia afuera de su celda mientras la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorre el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Alex Brandon

SAN SALVADOR -- Organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron el viernes una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que la comisión ordene al gobierno de El Salvador liberar a los venezolanos deportados desde Estados Unidos y retenidos en una prisión de máxima seguridad. En marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a más de 200 inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados a la pandilla Tren de Aragua, a El Salvador, pagando al gobierno salvadoreño para encarcelarlos. Desde entonces, no han tenido acceso a abogados ni la posibilidad de comunicarse con sus familias. Ni los gobiernos de Estados Unidos ni de El Salvador han explicado cómo los detenidos podrían eventualmente recuperar su libertad. "A estas personas se les ha separado de sus familias y se les ha sometido a un régimen de desaparición forzada patrocinado por el Estado, lo cual es completamente ilegal", señaló Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigios Estratégicos, que ayudó a presentar la demanda. "Esperamos que este caso pueda ayudar a presionar a El Salvador para que establezca salvaguardias básicas". El Salvador ha vivido bajo un estado de emergencia durante más de tres años, lo que ha suspendido algunos derechos fundamentales y ha otorgado al gobierno del presidente Nayib Bukele poderes extraordinarios. Más de 85,000 salvadoreños han sido arrestados durante este período por presuntos vínculos con las otrora poderosas pandillas callejeras del país. La mejora en materia de seguridad de El Salvador ha dado a Bukele un amplio apoyo interno y algunos admiradores en la región que buscan imitar su éxito. Sin embargo, la falta de debido proceso y numerosos arrestos arbitrarios han generado la condena internacional. Bukele ha desestimado a esos críticos como defensores de criminales. Un portavoz de la oficina de Bukele declinó hacer comentarios el viernes. Con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump adoptando una postura dura sobre la inmigración y retratando a los migrantes en general como criminales, ninguno de los dos gobiernos se ha dejado influir por maniobras legales en su respectivo país para buscar la liberación de los hombres o su regreso a Estados Unidos. Esta semana, un juez en Washington indicó que ordenará al gobierno estadounidense proporcionar más información sobre su acuerdo carcelario con El Salvador al tiempo que avanzaba hacia la exigencia de que el gobierno devuelva a los detenidos a Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos esperan que la CIDH acepte esta petición de emergencia. La comisión es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los grupos presentaron el caso en nombre de las familias de 18 de los hombres enviados a El Salvador, quienes proporcionaron declaraciones juradas sobre sus casos. Algunos de los hombres tenían solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos, mientras que otros habían sido evaluados y aprobados para el reasentamiento de refugiados por el gobierno estadounidense y otros más tenían estatus de protección temporal que les permitía trabajar en Estados Unidos, según la demanda. Bukele ha dicho que tiene espacio para albergar a los hombres y que los pagos de Estados Unidos ayudarán a cubrir los costos de su nueva prisión. Aunque tanto el gobierno venezolano como las organizaciones no gubernamentales han presentado peticiones de hábeas corpus -básicamente obligando al gobierno a demostrar que la detención de alguien estaba justificada- en los tribunales de El Salvador, ninguna ha avanzado. Los grupos solicitan a la CIDH que ordene medidas cautelares, básicamente una acción de emergencia para prevenir daños irreparables. Entre ellas se encuentran la capacidad de comunicarse con sus familiares, acceso a asesoría legal y el regreso a Estados Unidos. La comisión buscará una respuesta del gobierno de El Salvador antes de tomar una decisión, pero se espera que actúe rápidamente. Las otras organizaciones involucradas en la demanda son la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, el Centro de Estudios de Género y Refugiados y Robert F. Kennedy Human Rights. __ El periodista de The Associated Press Christopher Sherman contribuyó a este despacho.



____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.