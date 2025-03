Guatemala anuncia construcción de nuevo centro para recepción de deportados en frontera con México

Carlos Enrique Cano Vanega espera la cena fuera de un albergue para inmigrantes, 30 de septiembre de 2004.

CIUDAD DE GUATEMALA -- El gobierno guatemalteco anunció el miércoles que construirá a partir de junio un nuevo centro de recepción y atención para migrantes guatemaltecos deportados vía terrestre, que se ubicará en la localidad de San Marcos, en la frontera con México. El presidente Bernardo Arévalo, junto a autoridades de migración, realizó un recorrido por el actual Centro de Retornados que funciona en el lugar y que será demolido para la construcción del nuevo. En su recorrido Arévalo fue informado de los procedimientos de registro de migrantes que se realiza en el lugar y de la atención en salud y alimentación que reciben. "Este es un esfuerzo general para tratar de facilitar el retorno de nuestros hermanos y hermanas de una manera digna", afirmó el mandatario. Actualmente, el lugar atiende entre 65 y 100 personas que llegan desde México vía terrestre. Con la nueva instalación la atención se ampliará hasta 250 personas, agregó. La construcción del nuevo centro tendrá un costo de $220,000 dólares aproximadamente y se hará con fondos estadounidenses administrados por la Organización para las Migraciones (OIM). La nueva construcción es parte de las acciones del gobierno para enfrentar las anunciadas deportaciones masivas anunciadas por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

