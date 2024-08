Guatemalteco Luis Grijalva queda fuera de la pelea por medallas en los Juegos Olímpicos de París

By CARLOS RODRÍGUEZ Wednesday, August 7, 2024 2:09PM











Atletas compiten en una de las mangas eliminatorias de los 5000 metros para hombres de los Juegos Olímpicos de París 2024 el 7 de agosto del 2024, en Saint-Denis, Francia. AP Foto/Martin Meissner

SAINT-DENIS, Francia -- Después de resolver un tema migratorio que le complicó la vida por años, se suponía que los Juegos Olímpicos de París serían memorables para Luis Grijalva y lo serán, pero no por las razones que él pretendía. El corredor guatemalteco finalizó con un registro de 13:58.81 que le sirvió para culminar en el 16to sitio de su manga eliminatoria y quedó eliminado en la prueba de 5,000 metros. Su tiempo fue el 16to general entre los 38 corredores que participaron en dos rondas clasificatorias sobre la pista del Stade de France, en Saint-Denis. "Necesito levantar una protesta, necesito levantar una protesta", dijo el corredor al pasar por el área de entrevistas del estadio antes de abandonar el área sin dar declaraciones. Cuando habían transcurrido más de 10 minutos, saliendo de la curva previa a la recta principal, un camarógrafo se atravesó en el camino del pelotón que venía en medio de la prueba, con Grijalva incluido. El corredor guatemalteco parecía reponerse del problema porque marchaba quinto, dentro de zona de clasificación, cuando faltaban cuatro vueltas, pero comenzó a perder energía y al final quedó eliminado. Para poder participar en Tokio 2020, Grijalva tuvo que conseguir un permiso especial porque era parte del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una política migratoria de Estados Unidos que protege de la deportación de personas en ese país. Ese problema lo resolvió hace unos meses al obtener un visado especial que le permitió comenzar a viajar sin restricciones y, previo a los Juegos Olímpicos de París estuvo compitiendo en Europa para llegar en su mejor forma posible. Grijalva fue 12do en Tokio 2020, pero después fue cuarto lugar en los Mundiales de Eugene, Oregon, en 2022, y de Budapest el año pasado. En su país se esperaba que el fondista de 24 años pudiera lograr una tercera medalla en París 2024, donde Adriana Ruano logró un oro y Jean Pierre Brol un bronce, en tiro femenino y masculino, respectivamente. Ahora esos planes de medalla olímpica tendrán que esperar otros cuatro años.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.