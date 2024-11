Harris no revela su voto sobre medida en California que busca reformas judiciales

By DARLENE SUPERVILLE y AAMER MADHANI Sunday, November 3, 2024 9:42PM











La candidata demócrata presidencial y actual vicepresidenta Kamala Harris habla con reporteros tras hablar durante un servicio religioso, 3 de noviembre de 2024, en Detroit. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

DETROIT -- La vicepresidenta Kamala Harris se negó el domingo a decir cuál era su voto sobre una medida electoral clave en su estado natal de California que revertiría las reformas de la justicia penal aprobadas en los últimos años. Harris eludió una pregunta sobre la iniciativa electoral en declaraciones a los periodistas durante su campaña en el disputado estado de Michigan. También confirmó, dos días antes de la jornada electoral, que "acababa de llenar" su papeleta de voto por correo y que estaba "de camino a California". "No voy a hablar de la votación al respecto. Porque honestamente es el domingo antes de las elecciones y no tengo la intención de crear un respaldo de una manera u otra alrededor de eso", dijo Harris, ex fiscal de distrito de San Francisco, fiscal general de California y senadora de Estados Unidos antes de ser elegida vicepresidenta en 2020. La decisión de la candidata demócrata a la presidencia de no posicionarse públicamente sobre la iniciativa de alto perfil podría dejarla expuesta a las críticas del republicano Donald Trump de que está siendo blanda con el crimen y de algunos votantes de izquierda a los que les gustaría verla hablar enérgicamente contra lo que perciben como esfuerzos draconianos contra el crimen. La iniciativa, si se aprueba, convertiría el hurto en un delito grave para los reincidentes y aumentaría las penas por algunos cargos de drogas, incluidos los relacionados con el opioide sintético fentanilo. También otorgaría a los jueces la autoridad para ordenar que las personas con múltiples cargos por drogas reciban tratamiento. Sus defensores afirman que la iniciativa es necesaria para cerrar las lagunas de la legislación vigente, que han dificultado la aplicación de la ley a la hora de castigar a los ladrones de tiendas y a los traficantes de drogas. Los opositores, entre los que se encuentran líderes demócratas del estado y grupos de justicia social, afirman que la propuesta encarcelaría de forma desproporcionada a los pobres y a las personas con problemas de consumo de sustancias, en lugar de centrarse en los líderes que contratan a grandes grupos de personas para robar productos y revenderlos en Internet. El enfoque de California sobre la delincuencia es un tema central en este ciclo electoral. Más allá de la medida electoral, la alcaldesa de San Francisco, la demócrata London Breed, se enfrenta a una difícil lucha por la reelección contra unos aspirantes que afirman que ha permitido que la ciudad se descontrole. La moderada alcaldesa demócrata se enfrenta a cuatro contrincantes principales en la votación del 5 de noviembre, todos ellos demócratas, que afirman que Breed ha desaprovechado sus seis años en el cargo. Dicen que permitió que San Francisco se sumiera en el caos y culpó a otros de su incapacidad para frenar el problema de la falta de vivienda y el comportamiento errático en las calles, todo ello mientras los negocios asaltados suplicaban ayuda. Mientras tanto, Pamela Price, fiscal del condado de Alameda, se enfrenta a una elección de destitución, y el fiscal del distrito de Los Ángeles , George Gascón, se enfrenta a un rival que ha criticado el enfoque progresista del actual fiscal hacia la delincuencia y el castigo. Los datos sobre delincuencia muestran que el Área de la Bahía de San Francisco y Los Ángeles experimentaron un aumento constante en los robos en tiendas entre 2021 y 2022, según un estudio del Instituto de Políticas Públicas de California, una organización no partidista. En todo el estado, las tasas de hurtos en tiendas aumentaron durante el mismo período de tiempo, pero seguían siendo inferiores a los niveles previos a la pandemia de 2019, mientras que los robos y hurtos comerciales se han vuelto más frecuentes en los condados urbanos, dice el estudio. Harris, en los últimos días de la campaña de 2024, ha instado a los estadounidenses en los estados disputados a hacer un plan de votación para llevar a sí mismos, amigos y seres queridos a las urnas. Pero la vicepresidenta y su equipo de campaña, hasta sus comentarios del domingo, habían evitado hablar en detalle sobre cuándo emitiría su voto y habían eludido las preguntas sobre cómo votaría sobre la medida de California. El mes pasado, sugirió a los periodistas que revelaría su posición sobre la medida electoral. "Todavía no he votado y, de hecho, todavía no la he leído", dijo Harris a los periodistas al final de una parada de campaña el 16 de octubre en Detroit. "Pero se lo haré saber".

___ Madhani informó desde Washington.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.