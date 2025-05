Hombre es acusado de acosar a Jennifer Aniston y vandalismo tras chocar su auto contra su portón

By ANDREW DALTON Thursday, May 8, 2025 10:21PM











ARCHIVO - Jennifer Aniston llega a la 76a entrega de los premios Primetime Emmy el 15 de septiembre de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Jae C. Hong) kabc

LOS ANGELES -- Un hombre de Mississippi que acosó a Jennifer Aniston durante dos años antes de estrellar su vehículo contra la puerta principal de la casa de la estrella de "Friends" en Los Ángeles ha sido acusado de acoso grave y vandalismo. Jimmy Wayne Carwyle, de 48 años, de New Albany, Mississippi, también enfrenta una circunstancia agravante por la amenaza de causar gran daño corporal, dijo el miércoles el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman. Carwyle, quien ha estado detenido desde su arresto el lunes, será procesado el jueves. Su fianza se ha fijado en $150,000 dólares. No está claro de momento si ha contratado a un abogado. Está acusado de acosar repetidamente a Aniston -referida por el fiscal de distrito solo como Jennifer A.- enviándole mensajes no deseados de correo de voz, correo electrónico y redes sociales desde 2023. Luego, el lunes por la tarde en el adinerado vecindario de Bel Air en Los Ángeles, Carwyle estrelló su vehículo contra la puerta principal de la casa de la actriz, causando grandes daños, dijeron los fiscales. Un guardia de seguridad lo detuvo en su entrada antes de que llegara la policía y lo arrestara. La policía dijo que Aniston estaba en casa en ese momento. No hubo informes de que alguien resultara herido. Se dejaron mensajes con sus representantes en busca de comentarios, sin recibir respuesta. Carlyle podría enfrentar hasta tres años de prisión si es declarado culpable de los cargos. Hochman afirmó en un comunicado: "Mi oficina está comprometida a procesar agresivamente a aquellos que acosan y aterrorizan a otros, asegurando que sean responsables de sus acciones". Aniston compró la mansión de estilo de los mediados del siglo XX en un terreno de 3.4 acres (1.3 hectáreas) por alrededor de $21 millones de dólares en 2012, según un informe de Architectural Digest. Se convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión durante sus diez años en la serie "Friends" de NBC. Aniston ganó un premio Emmy a la mejor actriz principal en una comedia por el papel, y ha sido nominada a nueve más. Actualmente protagoniza "The Morning Show" en Apple TV+.

