Honda lanza 2da llamada masiva a talleres, esta vez por problemas en bomba de combustible

En esta imagen de archivo, el logo de Honda Motor Co. fotografiado en Tsukuba, al noreste de Tokio, el 13 de febrero de 2019. (Kyodo News vía AP, archivo) kabc

Honda llamó a revisión a más de 700,000 vehículos por un problema en la bomba de combustible de alta presión, que puede agrietarse y provocar fugas, lo que aumentaría el riesgo de incendio. Es la segunda llamada a talleres masiva que realiza la automotriz este mes, luego de que hace unas semanas detectase que 1.7 millones de autos podrían sufrir problemas en la dirección. El nuevo aviso incluye a autos de los modelos Accord y Accord Hybrid 2023-2024; Civic y Civic Hybrid 2025 y el CR-V Hybrid 2023-2025. Honda dijo que ha recibido 145 reclamaciones de garantía y que no hubo reportes de lesiones o muertes relacionadas con el problema entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Según la automotriz, los concesionarios inspeccionarán y sustituirán la pieza afectada en caso de que sea necesario y de forma gratuita. Se espera que las cartas a los propietarios se envíen por correo el 4 de diciembre. Los propietarios pueden contactar con el servicio de atención al cliente de Honda en el teléfono 1-888-234-2138.



