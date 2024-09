Hospitalizan a candidato para alcaldía de Brasil tras ser atacado por rival durante debate

By ELÉONORE HUGHES Tuesday, September 17, 2024 8:56PM











RÍO DE JANEIRO -- Un candidato a la alcaldía de Sao Paulo estaba hospitalizado el lunes luego que uno de sus cinco rivales le golpeó con una silla de metal en un debate televisado en que hubo referencias a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Pablo Maral, un influencer de mejoramiento personal convertido en político derechista, se refirió a las acusaciones contra José Luiz Datena, un expresentador de televisión, y retó a Datena a que responda: "Ni siquiera eres hombre suficiente para hacerlo". Datena, quien ha negado las acusaciones, se acercó al podio de Maral, alzó la silla de metal y lo golpeó con ella en el costado mientras Maral alzaba los brazos en un intento por defenderse. El moderador del debate inmediatamente pasó a comerciales, y el debate se reanudó luego el domingo en la noche sin Maral. El equipo de Maral publicó luego un video de él siendo trasladado de urgencia al hospital en una ambulancia, recibiendo asistencia respiratoria. El lunes en las redes sociales Maral explicó que había sentido dolor al respirar y que le habían encontrado una fractura en la parte inferior de sus costillas. Maral ha transformado su popularidad en internet y su incendiaria retórica en un incipiente movimiento político, subiendo en las encuestas y ahora casi empatado con el alcalde actual Ricardo Nunes y con el legislador izquierdista Guilherme Boulos. Ello ha atraído una mayor atención en torno a la campaña por la alcaldía de la ciudad más grande de Brasil. Maral comparó el incidente con el intento de asesinato contra Donald Trump y con el apuñalamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro previo a las elecciones presidenciales de 2018. Una investigación en torno a las acusaciones contra Datena nunca derivó en cargos y fue archivada cuando la acusadora se retractó. Hablando a reporteros después del debate, Datena explicó que el episodio había sido particularmente penoso para él porque cree que debido a ello su suegra sufrió una serie de infartos y murió. "Desafortunadamente, perdí la cabeza", dijo Datena a periodistas después del incidente. "Pude simplemente haberme ido del debate, haberme ido a casa, eso hubiera sido mucho mejor. Pero así como lloro, lo cual es una reacción humana, esta fue una reacción humana que no pude contener". La campaña de Maral dijo que el debate no debió haber seguido sin él, y que espera que se tomarán medidas legales apropiadas contra Datena. Hasta ahora, no se le han presentado cargos a Datena a raíz del incidente. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respalda a Boulos. Bolsonaro respalda a Nunes, pero muchos partidarios del expresidente apoyan a Maral, atraídos por su personalidad carismática.



