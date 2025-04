Encuesta: muchos en EEUU creen que Trump se excedió en tema de inmigración

By LINLEY SANDERS Wednesday, April 30, 2025 1:19AM











ARCHIVO - Caitlin Sanger rompe en llanto afuera de Corte Suprema al hablar sobre detención de su padre por agentes de ICE y protestar contra la separación de familias inmigrantes. (AP Foto/Carolyn Kaster, archivo)

WASHINGTON -- El manejo de la inmigración por parte del presidente Donald Trump sigue siendo un punto fuerte al tiempo que toma medidas de amplio alcance para aumentar las deportaciones y centrarse en personas que radican en Estados Unidos sin autorización legal, según una nueva encuesta. Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC reveló que el 46% de los adultos en Estados Unidos aprueban la gestión de Trump en materia de inmigración, lo cual es casi 10 puntos porcentuales más alto que su índice de aprobación en economía y comercio con otros países. Aunque las medidas de Trump siguen siendo divisivas, hay menos consenso en que el presidente republicano se haya excedido en inmigración que en otros temas. Aun así, hay poco interés por un enfoque aún más duro. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses dicen que ha "ido demasiado lejos" en lo que respecta a deportar a inmigrantes que viven en Estados Unidos con un estatus migratorio irregular. Están divididos sobre la deportación a El Salvador de inmigrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas y más se oponen que apoyan la revocación de visas de estudiantes extranjeros por su participación en activismo propalestino. Esto es lo que muestra la encuesta sobre qué piensan los estadounidenses sobre las medidas migratorias del gobierno de Trump. La inmigración es un punto fuerte para Trump, particularmente con los republicanos La inmigración fue un factor importante para los votantes en las elecciones de noviembre pasado, particularmente para los seguidores de Trump, y estaban más abiertos a posturas duras sobre el tema que hace cuatro años. Y aunque muchos de los planes de aplicación de la ley de inmigración de Trump están actualmente inmersos en batallas con jueces federales, sigue siendo un tema de relativa fortaleza en la opinión pública. Similar a una encuesta de AP-NORC realizada en marzo, casi la mitad de los estadounidenses aprueba el enfoque de Trump sobre inmigración, y aproximadamente cuatro de cada 10 aprueban cómo está manejando la presidencia. Esta mayor aprobación en inmigración proviene principalmente de los republicanos. Alrededor de ocho de cada 10 republicanos aprueban la gestión de Trump en materia de inmigración, más alto que los cerca de siete de cada 10 republicanos que aprueban cómo está manejando la economía o las negociaciones comerciales con otros países. Otros grupos son menos entusiastas sobre el enfoque de Trump. Aproximadamente cuatro de cada 10 encuestados considerados independientes y sólo alrededor de dos de cada 10 demócratas aprueban las medidas migratorias de Trump. Relativamente pocos estadounidenses están preocupados de que conocerán a alguien que se vea directamente afectado por el aumento de la aplicación de la ley de inmigración, según la encuesta. Cerca de dos de cada 10 estadounidenses dicen que están "extremadamente" o "muy" preocupados de que ellos o alguien que conocen se vea directamente afectado. Los demócratas son más propensos que los republicanos a preocuparse de que se verán afectados, y los adultos hispanos son más propensos que los adultos blancos o negros a estar preocupados. Aproximadamente la mitad dice que Trump ha "ido demasiado lejos" en las deportaciones Alrededor de la mitad de los estadounidenses dice que Trump ha "ido demasiado lejos" en lo que respecta a deportar inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal. Aproximadamente un tercio considera que su enfoque ha sido "adecuado", y alrededor de dos de cada 10 afirman que no ha ido lo suficientemente lejos. Están más descontentos, en general, con cómo está abordando las negociaciones comerciales. Aproximadamente seis de cada 10 de los encuestados dicen que ha "ido demasiado lejos" al imponer nuevos aranceles a otros países. No hay un fuerte deseo de una medida más agresiva en inmigración, sin embargo, incluso entre quienes aprueban lo que está haciendo Trump. Entre los estadounidenses que aprueban cómo Trump está manejando la inmigración, aproximadamente seis de cada 10 dicen que su enfoque ha sido "adecuado", y aproximadamente tres de cada 10 consideran que no ha ido lo suficientemente lejos. Los estadounidenses están divididos sobre enviar venezolanos a El Salvador pero se oponen a revocar visas de estudiantes Hay una profunda división sobre si y cómo el gobierno de Trump debería realizar deportaciones a gran escala, según la encuesta, que se realizó a mediados de abril, cuando el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, estaba de viaje en El Salvador para exigir la liberación de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado allí por error en lo que las autoridades describieron más tarde como un "error administrativo". La encuesta encontró que el 38% de los estadounidenses están a favor de deportar a todos los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal, una cifra ligeramente inferior a la de una encuesta de AP-NORC realizada justo antes que Trump asumiera el cargo en enero. Aproximadamente la misma proporción de estadounidenses se opone, y alrededor de dos de cada 10 son neutrales. Los hallazgos son muy similares para la política de Trump de enviar a una prisión en El Salvador a inmigrantes venezolanos en Estados Unidos que las autoridades afirman son miembros de pandillas. Pero el público está más opuesto, en general, a revocar las visas de estudiantes extranjeros por su participación en activismo propalestino, lo que ha surgido como otro punto de conflicto. Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos se opone a esto, y alrededor de tres de cada 10 están a favor. Esta medida es particularmente impopular entre los estadounidenses con un título universitario. Cerca de seis de cada 10 se oponen firmemente o algo, en comparación con aproximadamente cuatro de cada 10 estadounidenses que no son graduados universitarios. ___

La encuesta de AP-NORC de 1.260 adultos se realizó del 17 al 21 de abril, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



