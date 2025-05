Inter de luto antes de la final de la Champions por la muerte del expresidente Pellegrini

ARCHIVO - Foto de 1989, el presidente del Inter de Milán Ernesto Pellegrini en las instalaciones del equipo. (AP Foto/Luca Bruno) (AP Foto/Luca Bruno)

MILÁN -- El expresidente del Inter de Milán, Ernesto Pellegrini, falleció este sábado, a los 84 años, el día en que el equipo juega la final de la Liga de Campeones. El Inter confirmó la noticia en su sitio de internet, horas antes de que el equipo enfrente al Paris Saint-Germain por el título del máximo torneo europeo. "Pellegrini nos ha dejado. Durante 11 años lideró al Inter con sabiduría, honor y determinación, dejando una huella indeleble en la historia de nuestro club". Nació en Milán en 1940. Los medios italianos informaron que sufría de una infección pulmonar. Pellegrini, quien hizo su fortuna en el sector de restaurantero y de servicio, fue el 17mo presidente del club desde 1984 hasta 1995. Durante su mandato, el Inter ganó la Serie A en 1989 y dos veces la Copa de la UEFA. Fue clave en la contratación de los jugadores alemanes Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann, antes de vender sus acciones del club a Massimo Moratti en 1995. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

