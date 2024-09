Israelíes vuelven a salir a las calles para protestar por el creciente número de víctimas en Gaza

Una manifestante durante una protesta contra el gobierno de Benjamin Netanyahu y para exigir la liberación de rehenes retenidos en la Franja de Gaza por el grupo islamista Hamás. (Foto AP/Ariel Schalit)

DEIR AL-BALAH, Gaza -- Un gran número de israelíes volvieron a salir a las calles para protestar por la incapacidad del gobierno de garantizar la devolución de los rehenes que aún permanecen en Gaza, mientras que autoridades sanitarias y locales dijeron que los ataques aéreos israelíes en el territorio mataron a más de una docena de personas durante la noche hasta el amanecer del sábado. La nueva protesta ocurrió una semana después de una de las mayores manifestaciones desde que comenzó la guerra, luego del descubrimiento de otros seis rehenes muertos en Gaza, y después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazara las presiones para lograr un acuerdo de cese del fuego y declarara que "nadie me va a sermonear". "Creo que incluso aquellos que quizá eran reacios a salir, que no están acostumbrados a protestar, que están tristes pero prefieren estar en un espacio privado dentro de su tristeza, comprendieron que nuestra voz debe unirse en un fuerte grito: lleguen a un acuerdo para traer a los rehenes de vuelta. No pongan en riesgo sus vidas", dijo una manifestante en Tel Aviv, Efrat Machikawa, sobrina del rehén Gadi Moses. Israel ha estado sometido a una creciente presión por parte de Estados Unidos y otros aliados para alcanzar un acuerdo de cese del fuego, pero Netanyahu insiste en que Israel siga controlando el corredor Filadelfia, una estrecha franja a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto por donde Israel sostiene que Hamás pasa armas de contrabando. Egipto y Hamás lo niegan. Al interior de Gaza, trabajadores sanitarios concluyeron la segunda fase de una campaña urgente de vacunación contra la polio destinada a prevenir un brote a gran escala. La campaña, lanzada tras detectarse el primer caso de poliomielitis en el enclave palestino en 25 años, pretende vacunar a 640,000 niños durante una guerra que ha destruido el sistema sanitario. La tercera fase de vacunaciones tendrá lugar en el norte. Israel mantuvo su ofensiva militar. En el campamento urbano de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, el hospital Al-Awda informó que había recibido los cadáveres de nueve personas muertas en dos ataques aéreos. Uno de ellos alcanzó un edificio residencial, matando a cuatro personas e hiriendo al menos a 10, mientras que cinco personas murieron en un ataque contra una casa en el oeste de Nuseirat. Por otra parte, el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, el principal del centro de Gaza, informó que una mujer y sus dos hijos murieron en un ataque contra una casa en el cercano campamento de refugiados urbanos de Bureij. En el norte de Gaza, un ataque aéreo contra una escuela convertida en refugio para desplazados en la ciudad de Jabalia mató al menos a cuatro personas e hirió a unas dos docenas más, según la autoridad de Defensa Civil de Gaza, que opera bajo el gobierno de Hamás en el territorio. El ejército israelí dijo que había atacado un puesto de mando de Hamás instalado en un antiguo complejo escolar. La guerra comenzó cuando Hamás y otros milicianos atacaron Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1,200 personas, principalmente civiles. Se cree que Hamás sigue reteniendo a más de 100 rehenes. Las autoridades israelíes calculan que aproximadamente un tercio han muerto. La ofensiva de represalia israelí en Gaza ha matado a más de 40.000 palestinos, según el Ministerio de Salud palestino, que no distingue entre civiles y combatientes en su recuento. Según el ministerio, más de 94,000 personas han resultado heridas. ___ Magdy reportó desde El Cairo, y Jeffery desde Ramala, Cisjordania. La periodista de The Associated Press Ellen Knickmeyer contribuyó a este despacho desde Washington.



