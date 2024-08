Javier Aguirre confirma ausencias de veteranos en México y deja entrever cambio táctico

El técnico de México Javier Aguirre (derecha) y su asistente Rafael Márquez previo a una rueda de prensa, el 1 de agosto de 2024, en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) kabc

MÉXICO -- La primera nómina de jugadores de Javier Aguirre como técnico de México arrojó muy pocas novedades pero confirmó que las ausencias de algunos veteranos, como el arquero Guillermo Ochoa, podrían ser definitivas. Aguirre recurrió a 16 jugadores que acudieron a la reciente en la Copa América, en la que el Tri naufragó en la primera fase. No fueron más, probablemente, porque el capitán Edson Álvarez se está recuperando de una lesión que sufrió durante el torneo continental. La convocatoria para los amistosos del próximo mes ante Nueva Zelanda y Canadá tampoco incluyó jugadores naturalizados como muchos esperaban, así que la presencia del delantero argentino Germán Berterame, entre otros, tendrá que esperar. Previo a iniciar su tercera etapa al mando de la selección mexicana, Aguirre no explicó los razonamientos para sus llamados y el debate quedó servido. ¿Qué pasa con el Chucky? Uno de los esperados regresos al Tri era el de Hirving Lozano dado su buen inicio de temporada con el PSV Eindhoven, pero su notable ausencia comienza a insinuar que el delantero tendría las puertas cerradas. Después de criticar abiertamente el planteamiento táctico del exentrenador Jaime Lozano en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF el pasado marzo, Lozano fue descartado para jugar la Copa América. Se argumentó que se pretendía darle oportunidades a otros jugadores y porque el "Chucky" estaba cerrando su fichaje con el San Diego FC de la MLS, el club al que se incorporará el próximo año. Con el cese del "Jimmy" Lozano, la llegada de Aguirre y como máximo anotador del PSV, su regreso parecía inminente, especialmente porque uno de los puntos débiles de la selección en Copa América fue la falta de gol. Aguirre difícilmente dará a conocer los motivos reales. Una de sus frases comunes es decir "yo sólo hablo de los jugadores que están convocados", así que la respuesta sobre un veto no llegará de su boca. Renovación en el arco Una de las críticas a Jaime Lozano cuando hablaba de un recambio generacional fue usar a Julio González, de 33 años, como reemplazo de Ochoa de 38. González cumplió una sólida Copa América, pero Aguirre decidió hacerlo a un lado. Luis Malagón, de 27 años, y actor protagónico en el bicampeonato del América se perfila como titular, pero detrás tendrá a Raúl Rangel (Chivas), de 24, y al debutante Alex Padilla, quien podría representar el verdadero cambio generacional en el arco. Padilla, de 20 años, hijo de madre mexicana, nació en España, pero de niño vivió en Camargo, Chihuahua.. Regresó a su país natal para comenzar una carrera en el fútbol que lo llevó a debutar con el Athletic Bilbao para los primeros dos partidos de esta temporada. Además de las condiciones de los tres, el regreso de Ochoa se complica más porque sigue sin equipo. También se dice que Aguirre no es un gran admirador suyo. En Sudáfrica 2010, el arquero atravesaba una de sus mejores etapas y se perfilaba para ser titular en su primera Copa del Mundo, pero el favorecido fue Óscar Pérez. ¿Cambio de esquema? Aguirre ofreció una vaga respuesta cuando le preguntaron bajo qué esquema jugaría la selección, pero su convocatoria deja entrever un posible cambio táctico. Con Lozano, México jugó un rígido 4-3-3 que se modificaba sólo en situaciones de apremio para remontar marcadores. Ahora, el "Vasco" podría jugar con una línea de cinco zagueros donde los laterales tengan más llegada y ayuden también a solucionar la falta de gol. Aguirre dejó fuera a los dos laterales por derecha de la última convocatoria, Jorge Sánchez e Israel Reyes, dos buenos marcadores, y en su lugar trajo a Julián Araujo y Alan Mozo, ambos conocidos más por su capacidad ofensiva. El mismo caso ocurrió por la banda izquierda. Gerardo Arteaga, titular en tres partidos de Copa América, y Brian García, su suplente, quedaron fuera, y Aguirre recuperó a Jesús Gallardo, mundialista en 2018 y 2022, así como a Jesús Ángulo, ambos muy ofensivos.



