Jean Pierre Brol le da a Guatemala la 2da medalla olímpica en su historia, bronce en tiro

El guatemalteco Jean Pierre Brol Cárdenas compite en la final de fosa, en el tiro de los Juegos Olímpicos en Chateauroux, Francia (AP Foto/Manish Swarup) kabc

CHATEAUROUX, Francia -- Jean Pierre Brol le dio a Guatemala la segunda medalla olímpica en su historia, al obtener el bronce en la modalidad de fosa del tiro masculino. Brol, el tirador de mayor edad en la final, con 41 años, se convirtió en el segundo medallista olímpico guatemalteco. El primero fue Erick Barrondo, quien consiguió la plata en la marcha en Londres 2012. Por un momento Brol parecía condenado a la eliminación, pero rebasó al sueco Rickard Levin-Anderson para trepar al podio. El tirador nórdico falló tres disparos en fila. "Estoy extasiado", dijo Brol. "Si me pongo a hablar mucho, empiezo a llorar. Costó muchísimo y hacía un calor muy fuerte. Esto es algo monumental para mi país". En la puja por el oro, el británico Nathan Hales mantuvo la serenidad en medio del calor en Francia para consagrarse. Impuso un récord olímpico, al acertar 48 de 50 tiros en la final. Superó por cinco el récord olímpico anterior y se quedó a uno de su propia marca mundial. La plata fue para el chino Qi Ying. Los de París son los segundos Juegos Olímpicos de Brol. Compitió en la cita de Londres de 2012. Dio un aviso de sus intenciones de podio a fines del año pasado al alzarse con la presea dorada en los Juegos Panamericanos en Santiago. Cuando compitió en la capital británica hace 12 años, Brol no alcanzó la ronda final. La historia fue distinta esta vez, en el Centro de Tiro de Chateauroux - el polígono olímpico situado a tres horas en auto desde París. "En Londres, no sé si fue por falta de experiencia o experiencia, no sé qué pasó", dijo Brol. "No me pude clasificar a Río (2016) por el fallecimiento de mi padre". "Este año, todo salió mejor. No me atrevo a decir que es una revancha, pero puedo decirles que ha sido el resultado de un trabajo hecho adecuadamente", añadió. "Puedo decirle a la gente que si haces bien las cosas, puedes llegar lejos".



