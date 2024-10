Jonrón de Freeman en la 10ma da triunfo a Dodgers ante Yankees en vibrante inicio de Serie Mundial

By BETH HARRIS Saturday, October 26, 2024 4:04AM











This article can be read in English

kabc

LOS ÁNGELES -- Freddie Freeman puso fin al encuentro con un grand slam, un hecho inédito en la Serie Mundial, cuando había dos outs de la décima entrada, y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el viernes 6-3 a los Yankees de Nueva York en un inicio vibrante del Clásico de Otoño Afectado por un esguince grave de tobillo, Freeman bateó un jonrón al primer lanzamiento que vio - una recta por dentro que le ofreció el cubano Néstor Cortes. Acto seguido, el astro soltó el bate y emprendió el trote mientras era recibido con un rugido por la multitud de 52,394 espectadores que llenó el Dodger Stadium. En la parte alta de la décima entrada, Anthony Volpe bateó al campocorto para una jugada de selección que remolcó desde la antesala a Jazz Chisholm Jr., quien se había robado dos bases, para dar a los Yankees una ventaja de 3-2. Fue la tercera vez consecutiva que el primer duelo de la Serie Mundial se extiende a entradas extra. El veloz Chisholm conectó un sencillo frente a Blake Treinen y luego robó segunda y tercera para un equipo de los Yankees no conocido por su velocidad. Pero los Dodgers tenían programado un desenlace dramático. Por los Yankees, el venezolano Gleyber Torres de 5-2. El dominicano Juan Soto de 3-1 con una anotada. El mexicano Alex Verdugo de 4-1. Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1. El puertorriqueño Kiké Hernández de 3-1 con una anotada.

