Lo que sabemos del joven de 20 años sospechoso del aparente intento de asesinato de Donald Trump

By MICHAEL BIESECKER y ALANNA DURKIN RICHER Sunday, July 14, 2024











Donald Trump es custodiado por agentes del Servicio Secreto de EEUU durante un aparente intento de asesinato en un acto de campaña, 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania. (AP Foto/Evan Vucci)

WASHINGTON (AP) -- El hombre identificado por las autoridades como el tirador en el aparente intento de asesinato del expresidente Donald Trump era un joven de 20 años de un suburbio de Pittsburgh, no lejos del acto de campaña donde murió un espectador. Los investigadores trabajan el domingo para recopilar más información sobre Thomas Matthew Crooks de Bethel Park, Pensilvania, quien, según dicen, abrió fuego desde una azotea fuera del lugar del evento en Butler antes de ser abatido por el Servicio Secreto. Un funcionario del FBI dijo el sábado por la noche que aún no se ha determinado el motivo del incidente. Los registros judiciales públicos de Pensilvania no muestran casos penales anteriores contra Crooks. Trump, el virtual candidato presidencial republicano, dijo en las redes sociales que la parte superior de su oreja derecha quedó perforada por un disparo. Dos espectadores resultaron gravemente heridos, detallaron las autoridades. Los familiares de Crooks no han respondido los mensajes de The Associated Press. Su padre, Matthew Crooks, dijo a CNN el sábado por la noche que aún trata de descubrir "qué diablos está pasando", pero que no hablará sobre su hijo hasta después de reunirse con las fuerzas policiales. Las autoridades establecieron el domingo un bloqueo que impedía el tráfico cerca de la casa de Crooks, que se encuentra en un enclave de modestas viviendas de ladrillo en las colinas de las afueras de Pittsburgh. Vehículos de policía estaban estacionados en una intersección cerca de la casa y se vio a agentes caminando por el vecindario. Crooks se graduó de la secundaria Bethel Park en 2022, indicó el distrito escolar en un comunicado a KDKA-TV. El distrito escolar aseveró que cooperará plenamente con los investigadores. En 2022, Crooks fue uno de varios estudiantes premiados en matemáticas y ciencias, según un artículo de Tribune-Review publicado en ese entonces. Por ahora se desconocen la inclinaciones políticas de Crooks. Documentos muestran que Crooks estaba registrado como votante republicano en Pensilvania, pero reportes federales de financiación de campañas también muestran que donó 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que el presidente Joe Biden rindió juramento. El FBI reveló su identidad la madrugada del domingo, horas después del tiroteo. Las autoridades dijeron a los periodistas que Crooks no llevaba identificación, por lo que estaban usando ADN y otros métodos para confirmar su identidad. Las autoridades recuperaron un fusil tipo AR en el lugar, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso. Un análisis de la AP de más de una docena de videos y fotografías de la escena del mitin de Trump, así como imágenes satelitales del lugar, muestra que el tirador pudo acercarse sorprendentemente al escenario donde el expresidente estaba hablando. Un video publicado en las redes sociales y geolocalizado por la AP muestra el cadáver de una persona vestida de camuflaje gris tendido inmóvil en el techo de un edificio en AGR International Inc., una fábrica justo al norte de los terrenos de Butler Farm Show donde se llevó a cabo la presentación de Trump. El techo donde yacía el presunto agresor estaba a menos de 150 metros (164 yardas) de donde se hallaba Trump, una distancia desde la cual un tirador de nivel decente podría razonablemente acertar en un objetivo de tamaño humano. Como referencia, 150 metros es la distancia a la que los reclutas del ejército estadounidense deben impactar una silueta de tamaño humano para poder calificar con el fusil M-16. El AR-15, como lo tenía el tirador en el mitin de Trump, es la versión civil semiautomática del militar M16. Los investigadores creen que el arma fue comprada por el padre hace al menos seis meses, de acuerdo con dos funcionarios de fuerzas policiales a The Associated Press. Fuentes policiales dijeron el domingo a The Associated Press que la policía halló materiales para fabricar bombas en la casa y el vehículo del sospechoso del tiroteo. Los funcionarios dijeron que los agentes federales siguen trabajando para comprender cuándo y cómo Thomas Crooks obtuvo el arma. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la pesquisa y hablaron con la AP bajo condición de anonimato. ___ Los periodistas de The Associated Press Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania, Julie Smyth y Joshua Bickel en Bethel Park, Michael R. Sisak en Nueva York, Mike Balsamo en Chicago y Colleen Long en Washington contribuyeron a este despacho.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.