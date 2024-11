Juan Luis Guerra conquista el Latin Grammy al álbum y grabación del año

Juan Luis Guerra durante su presentación en la 25a entrega del Latin Grammy el jueves 14 de noviembre de 2024, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) kabc

MIAMI -- Juan Luis Guerra conquistó el jueves el Latin Grammy al álbum del año y con cuatro galardones se convirtió en el mayor ganador de la noche en una ceremonia que revivió algunos de los momentos más destacados de 25 años de historia de los premios a lo mejor de la música latina. Jorge Drexler, en tanto, ganó el premio de canción del año por "Derrumbe", que también le valió el premio a mejor canción cantautor en empate con Kany García. Ambos le dedicaron el premio a sus padres, en el caso de Drexler recientemente fallecido. El codiciado premio a mejor nuevo artista, en tanto, fue para la colombiana para Ela Taubert. Juan Luis Guerra y su banda 4.40 se llevaron el premio al álbum del año por "Radio Güira" y a grabación del año por "Mambo 23. Obtuvo también el Latin Grammy al mejor álbum de merengue y/o bachata con "Radio Güira", y a la mejor canción por "Mambo 23". Con estos premios suma un total de 28 Latin Grammy en su carrera. "Permítanme compartir esto con todos los nominados, es un gran privilegio estar con ustedes, los quiero, los admiro y después de 40 años de carrera me siento gozoso de estar junto a ustedes", dijo Guerra. "La idea de 'Radio Güira' fue de Jesús, completamente de Jesús, él nos dio la sabiduría y nos dio el entendimiento, así que toda la gloria y la honra para él". Guerra interpretó en vivo "Mambo" y fue ovacionado a gritos del público. La ceremonia el Kaseya Center de Miami comenzó con una actuación del Carlos Vives, quien la noche anterior fue agasajado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. Vives subió al escenario acompañado por más de una decena de bailarines e interpretó un popurrí de sus éxitos como "Fruta fresca", "La bicicleta", "Tierra del Olvido", "Volví a nacer", Robarte un beso" y "Pa' Mayte" con los que puso a bailar y cantar al público. Juanes, Camilo y Sebastián Yatra fueron algunos de los que se unieron a Vives en el escenario al finalizar su presentación. Los cubanos Gloria Estefan y Andy García, quienes fueron presentadores de los Latin Grammy en su primera edición, dedicaron unas palabras antes de entregar el premio a mejor álbum de música mexicana contemporánea, una categoría recién creada. "Hace 25 años todos sabíamos que la música latina era tan grande y diversa, que necesitaba su propio espacio y qué alegría que 25 años después nos reunamos en Miami para celebrar no solo nuestra música, sino una historia que sigue creciendo y conquistando el mundo", dijo Estefan. El premio fue para Carín León por "Boca Chueca, Vol. 1". El compositor mexicano Edgar Barrera y la cantautora argentina Nathy Peluso obtuvieron tres galardones cada uno en algunas de las categorías más importantes de la Premiere del Latin Grammy, la ceremonia previa en la que se entregan la mayoría de los galardones y que fue celebrada en el Centro de Convenciones de la vecina ciudad de Miami Beach horas antes de la premiación televisada. Barrera, quien comenzó el día como el más nominado de los Latin Grammy, y suma ahora 24 en su carrera, conquistó por segunda vez consecutiva el premio al compositor del año y se consagró también por segunda vez como productor del año, además de imponerse en el rubro de mejor canción regional mexicana con "Por el contrario", que creó junto a Kevyn Mauricio Cruz, alias Keityn, y Elena Rose. La cantautora argentina Nathy Peluso se llevó el premio a mejor video musical versión larga por "Grasa (Album Long Form)" de su álbum audiovisual "Grasa", así como el premio a mejor canción alternativa por "El día que perdí mi juventud", y a mejor canción de rap/hip por "Aprender a amar". Taubert, de 24 años, ha lanzado el EP "¿Quién dijo que era fácil?" y los sencillos como "¿Por qué soy así?", "¿Para qué?" y "¿Cómo pasó?". "Creo que cualquier músico o artista sueña con un momento así", dijo entre lágrimas al recibir su premio de nuevo artista. "Quiero darle gracias a Dios porque me regaló este sueño, a mi mamá por haber creído en mí desde el principio ... a todos los nominados, esto es de ustedes, los admiro y respeto muchísimo, a la gente que escucha mi música ustedes me trajeron acá, muchas, muchas gracias". Al comienzo de la ceremonia tuvo un número musical con el estadounidense Joe Jonas para interpretar el remix de "¿Cómo pasó?" que lanzarán el viernes. García ganó en empate con Drexler en la categoría de mejor canción cantautor por "García" y en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional por el disco con el mismo título. "El apellido de mi papá creo que me trajo suerte, estoy súperfeliz, emocionada", dijo García, quien agradeció a su esposa. "Este tipo de premios y todo lo que nos sucede a las mujeres créanme que me toma el triple que a los varones, por eso lo celebro con tanta alegría, que vivan las mujeres cantautoras, que viva la música". Otro empate se dio en la categoría mejor diseño de empaque, entre "En Vivo - 100 Años de Azúcar", de Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid y Albertico Rodríguez; y "Karma", de Carlos Ortíz. El Latin Grammy para el mejor álbum de pop/rock fue para "Reflejos de lo eterno", de Draco Rosa. Karol G, que era una de las más nominadas con ocho menciones, consiguió el premio al álbum de música urbana con "Mañana Será Bonito (Bichota Season)", un año después de conquistar esa misma categoría y la de álbum del año por su versión más corta titulada "Mañana será bonito". Se convirtió así en la única artista femenina en ganar en la categoría de álbum de música urbana dos veces. Agradeció principalmente a su familia y fanáticos al recibir el galardón de manos de Julieta Venegas y Mon Laferte, y al llegar al escenario cantó unos versos de su éxito con Peso Pluma "QLONA". "Estoy segura que no podría lograr nada en mi vida, no podría superar nada, no tendría salud mental si no fuera por el apoyo de ustedes porque me hacen sentir todos los días orgullosa y segura de lo que hago... Aquí hay música bonita, aquí hay música pa' sanar, pa' aliviar, pa' liberar, pero también hay perreo y hay reggaetón". El puertorriqueño Luis Fonsi logró un Latin Grammy al mejor álbum vocal pop con "El viaje". Eladio Carrión cantó su tema "Sol María", un dedicado a su madre y Quevedo e interpretó "Duro" antes que Myke Towers entonara "La falda" y "Lala". Jon Bon Jovi fue el encargado de entregarle el galardón de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación a Vives, quien lo saludó afectuosamente y dijo que eran amigos. "Que estés esta noche entregándome este premio significa que la música no tiene fronteras, significa que los ritmos y los géneros son como los árboles ... si bajamos a la tierra vemos que las raíces están conectadas, estamos conectados todos en las raíces a pesar de nuestras diferencias", dijo Vives, quien agradeció especialmente a su esposa al recibir el premio. "Esto es para mi Colombia, porque sigo creyendo que en la música están las ideas para poder vivir unidos en la diversidad". La gala estuvo repleta de presentaciones de celebridades, que alternaron entre un escenario alto y tradicional al final de la inmensa sala, y otro en forma circular más cercano al público. También hubo múltiples videos de las ceremonias pasadas y los discursos conmovedores de los ganadores. Danny Ocean, de Venezuela, cantó "Amor"; Álvaro Díaz, de Puerto Rico "Quien te quiere como el nene"; y Trueno, de Argentina, "Tranky Funky". Kali Uchis interpretó "Te mata" y Elena Rose "Caracas en el 2000", seguidas de la argentina Emilia que entonó "No_se_ve.mp3". Marc Anthony, Tito Nieves y Christian Alicea y Grupo Niche, por su parte, ofrecieron un toque de salsa. También hubo homenajes musicales póstumos para Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández de la voz de Reik, Leonel García, Carlos Rivera, David Bisbal y Alejandro Fernández. España estuvo presente en palabras de Alejandro Sanz, quien pidió un aplauso solidario para la gente de Valencia, severamente afectada por las recientes inundaciones. "Estamos con vosotros y para ustedes va este show", dijo el cantautor español.

