Juez dice que Trump desplegó Guardia Nacional ilegalmente en Los Ángeles

Manifestantes levantan carteles contra redadas migratorias el jueves 12 de junio de 2025 en Ventura, California. (AP Foto/Damian Dovarganes) kabc

SAN FRANCISCO -- Un juez federal emitió el jueves una orden temporal que dice que el presidente estadounidense Donald Trump debe devolver el control de la Guardia Nacional a California. La orden, que entra en vigor al mediodía del viernes, señala que el despliegue de la Guardia Nacional fue ilegal, que violaba la 10ma Enmienda constitucional y que excedía la autoridad legal de Trump. La Casa Blanca no hizo comentarios sobre el fallo por el momento. El juez del Distrito federal Charles Breyer dijo que Trump excedió su autoridad al ordenar el despliegue de aproximadamente 4,000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles después de que estallaran protestas contras las redadas de las autoridades de inmigración. No estaba claro cómo eso cambiaría la situación sobre el terreno. El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó la demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en contra de sus deseos. Posteriormente, California presentó una moción de emergencia en la que solicitó al juez que impidiera que la Guardia Nacional colaborara en redadas de inmigración. Argumentó que las tropas fueron desplegadas originalmente para proteger edificios federales y que quería que el tribunal impidiera que las tropas ayudaran a proteger a los agentes de inmigración durante las redadas, afirmando que involucrar a la Guardia Nacional sólo aumentaría las tensiones y fomentaría disturbios. En su fallo, el juez determinó que Trump no había convocado adecuadamente a la Guardia Nacional en primer lugar. El general de División Scott Sherman, en una entrevista con The Associated Press y otro medio de comunicación, dijo que, hasta el miércoles, alrededor de 500 de los efectivos de la Guardia Nacional han sido entrenados para acompañar a los agentes en operaciones de inmigración. Funcionarios de inmigración ya han difundido fotos de soldados de la Guardia Nacional proporcionando seguridad para los agentes de inmigración. Sherman es el comandante de la Fuerza de Tarea 51, que supervisa a las tropas de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina enviadas a Los Ángeles. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

