Juez en Estados Unidos da luz verde a histórica demanda antimonopolio contra Amazon

HALELUYA HADERO -- Un juez federal en Estados Unidos dijo que la Comisión Federal de Comercio (FTC) puede proceder con su histórica demanda antimonopolio contra Amazon. Pero también le dio a la compañía una pequeña victoria al descartar algunas afirmaciones hechas por los estados involucrados en la batalla legal. La orden, emitida la semana pasada por el juez John H. Chun y revelada el lunes, representa una dura derrota para Amazon, que lleva meses buscando que el caso sea desestimado en los tribunales. Está previsto que el juicio se realice en octubre de 2026. "Estamos complacidos con la decisión de la corte y esperamos avanzar en este caso", dijo el portavoz de la FTC, Doug Farrar, en una declaración preparada. "Las formas en que Amazon mantiene ilegalmente sus monopolios y el daño que causan, incluida la competencia suprimida y precios más altos para compradores y vendedores, serán expuestos en el juicio". La FTC y los fiscales generales de 18 estados, además de Puerto Rico, han alegado en los tribunales que el gigante del comercio electrónico está abusando de su posición en el mercado para inflar los precios dentro y fuera de su plataforma, cobrar de más a los vendedores y sofocar la competencia. La demanda, que se presentó en septiembre de 2023, es el resultado de una investigación de años sobre el negocio de la compañía y es uno de los desafíos legales más importantes presentados contra Amazon en sus casi 30 años de historia. Los reguladores estadounidenses y los procuradores estatales acusan al minorista en línea de violar las leyes federales y estatales antimonopolio y de protección al consumidor. En la orden, el juez federal Chun, de la corte federal del Distrito Oeste de Washington, permitió que procedieran las impugnaciones federales y muchas de las reclamaciones estatales. Pero desestimó algunas reclamaciones hechas por Nueva Jersey, Pensilvania, Oklahoma y Maryland. Amazon, por su parte, expresó su confianza en que podría probar su argumento en los tribunales a medida que avanza el caso.

