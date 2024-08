Juez falla que Google mantiene monopolio de búsquedas en internet

Tuesday, August 6, 2024 5:10PM











ARCHIVO - Varios logotipos de Google en un pantalla de búsqueda el lunes 11 de septiembre de 2023 en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) kabc

WASHINGTON -- Un juez falló el lunes que el omnipresente motor de búsqueda de Google ha estado explotando ilegalmente su posición dominante para aplastar la competencia y reprimir la innovación, en una decisión que podría sacudir internet y poner en aprietos a una de las empresas más conocidas del mundo. La decisión del juez federal Amit Mehta se produce casi un año después del inicio de un juicio que enfrenta al Departamento de Justicia con Google. Después de revisar una gran cantidad de pruebas que incluían testimonios de altos ejecutivos de Google, Microsoft y Apple durante las 10 semanas de juicio el año pasado, Mehta emitió su decisión, tres meses después de que las dos partes presentaran sus alegatos finales a principios de mayo. "Después de haber considerado y sopesado cuidadosamente el testimonio de los testigos y la evidencia, el tribunal llega a la siguiente conclusión: Google es un monopolio y ha actuado como tal para mantener su monopolio", escribió Mehta en su fallo de 277 páginas. Dijo que el dominio de Google en el mercado de las búsquedas es prueba de su monopolio. Google "disfruta de una cuota del 89.2% del mercado de servicios de búsqueda general, que aumenta hasta el 94.9% en los dispositivos móviles", dice el fallo. La decisión representa un duro revés para Google y su empresa matriz, Alphabet Inc, que se habían mantenido firmes en su argumento de que su popularidad se debía al deseo abrumador de los consumidores de utilizar un motor de búsqueda tan bueno en lo que hace que se ha convertido en sinónimo de buscar cosas en internet. El motor de búsqueda de Google procesa actualmente unos 8,500 millones de consultas diarias en todo el mundo, casi el doble que hace 12 años, de acuerdo con un estudio reciente publicado por la empresa de inversiones BOND. Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, dijo que la empresa tiene intención de apelar las conclusiones de Mehta. "Esta decisión reconoce que Google ofrece el mejor motor de búsqueda, pero llega a la conclusión de que no se nos debe permitir facilitar su acceso", declaró Walker.



Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.