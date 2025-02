Juez federal permite avance de despidos masivos de trabajadores federales por parte de Trump

El presidente Trump habla en la cumbre del Instituto de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) en Florida, el miércoles 19 de febrero de 2025. (Pool vía AP)

WASHINGTON -- Un juez federal de Washington permitió que los despidos masivos de trabajadores federales por parte del presidente Donald Trump sigan adelante. El juez federal de distrito Christopher Cooper decidió el jueves que no podía aprobar una moción de los sindicatos que representan a los trabajadores para bloquear temporalmente los despidos. Encontró que su queja equivalía a una disputa laboral y debía seguir un proceso diferente establecido en la ley federal de empleo. Cooper reconoció que el segundo mandato del presidente republicano "ha estado definido por una avalancha de acciones ejecutivas que han causado, de forma intencionada, según algunas personas, disrupción e incluso caos en amplios sectores de la sociedad estadounidense". Sin embargo, Cooper, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, escribió que los jueces están "obligados a decidir cuestiones legales basándose en la aplicación imparcial de la ley y los precedentes, sin importar la identidad de los litigantes o, lamentablemente en ocasiones, las consecuencias de sus fallos para la gente común". La decisión se produce en un momento en que miles de empleados del gobierno federal han sido despedidos durante el primer mes del segundo mandato de Trump. La administración argumentó en la corte que los sindicatos no lograron demostrar que enfrentaban el tipo de daño irreparable e inmediato que justificaría una orden de emergencia para detener los despidos. Los sindicatos, que representan a cientos de miles de trabajadores federales, sostienen que los esfuerzos de Trump por reducir la fuerza laboral federal entran en conflicto con el poder del Congreso para definir el tamaño y la dirección de las agencias mediante decisiones de financiamiento, así como con las leyes que detallan cómo deben llevarse a cabo tales despidos. La presidenta del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, Doreen Greenwald, dijo que la decisión de Cooper fue un revés temporal y que "los empleados federales tendrán su día en la corte para impugnar los despidos masivos ilegales y otros ataques a sus trabajos, sus agencias y su servicio al país". La demanda es una de las más de 80 que se oponen a una serie de acciones que Trump ha emprendido con su avalancha de órdenes ejecutivas. Los sindicatos también presentaron esta semana una demanda separada donde impugnan los despidos masivos en California. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

