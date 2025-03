Juez frena deportaciones bajo ley de 1798 invocada por Trump para declarar invasión de pandilla

By NICHOLAS RICCARDI y WILL WEISSERT Saturday, March 15, 2025 11:42PM











ARCHIVO - Henry Carmona, que huyó de Venezuela tras recibir amenazas de muerte por negarse a participar en marchas a favor del gobierno de Nicolás Maduro, conversa con amigos. AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo

WASHINGTON -- Un juez federal prohibió el sábado al gobierno del presidente Donald Trump realizar deportaciones en virtud de una ley del siglo XVIII que Trump invocó apenas horas antes, afirmando que Estados Unidos estaba siendo invadido por una pandilla venezolana y que tenía nuevas facultades para expulsar a sus miembros del país. James E. Boasberg, juez principal de la corte federal de Distrito para el Distrito de Columbia, explicó que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a El Salvador y Honduras a migrantes que, afirma, eran recientemente "deportables" según la proclamación de Trump para ser encarcelados allí. "No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar", declaró durante una audiencia el sábado por la noche en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward. "Un breve retraso en su expulsión no perjudica al gobierno", añadió Boasberg, señalando que permanecen bajo custodia del gobierno. El fallo se produjo horas después que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una amplia autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente un mayor margen de maniobra en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas, lo que podría impulsar su prometida ofensiva contra la inmigración a una velocidad mayor.



