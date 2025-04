Juez prohíbe a Trump negar fondos a ciudades 'santuario' que limitan cooperación migratoria

By JANIE HAR Thursday, April 24, 2025 7:06PM











El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras firma órdenes ejecutivas sobre educación en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 23 de abril de 2025, en Washington. AP Foto/Alex Brandon

SAN FRANCISCO -- Un juez federal de California prohibió el jueves al gobierno de Estados Unidos negar o condicionar el uso de fondos federales a las jurisdicciones "santuario", afirmando que partes de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump eran inconstitucionales. El juez federal de distrito William Orrick emitió la orden judicial solicitada por San Francisco y más de una docena de otros municipios que limitan la cooperación con los esfuerzos federales de inmigración. Orrick escribió que los demandados tienen prohibido "tomar cualquier acción directa o indirecta para retener, congelar o condicionar fondos federales" y el gobierno debe proporcionar un aviso por escrito de su orden a todos los departamentos y agencias federales para el lunes. Una orden ejecutiva emitida por Trump indica a la secretaria de Justicia Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem retener dinero federal a las jurisdicciones santuario. La segunda orden instruye a cada agencia federal a asegurar que los pagos a gobiernos estatales y locales no "fomenten las llamadas políticas 'santuario' que buscan proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación". En una audiencia el miércoles, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que era demasiado pronto para que el juez otorgara una orden judicial cuando el gobierno no había tomado ninguna acción para retener cantidades específicas o establecer condiciones sobre subvenciones específicas. Pero Orrick, quien fue nominado por el expresidente Barack Obama, dijo que esto era esencialmente lo que los abogados del gobierno argumentaron durante el primer mandato de Trump cuando el republicano emitió una orden similar. "Su bien fundamentado temor de aplicación de la ley es incluso más fuerte que en 2017", escribió Orrick, citando las órdenes ejecutivas así como las directivas de Bondi, otras agencias federales y las demandas del Departamento de Justicia presentadas contra Chicago y Nueva York. San Francisco desafió con éxito la orden de Trump de 2017 y el Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito estuvo de acuerdo con el tribunal inferior en que el presidente excedió su autoridad cuando firmó una orden ejecutiva amenazando con cortar fondos para las "ciudades santuario". No hay una definición estricta para las políticas de santuario o las ciudades santuario, pero los términos generalmente describen una cooperación limitada con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El ICE hace cumplir las leyes de inmigración a nivel nacional pero busca la ayuda estatal y local para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para deportación y retener a esa persona hasta que agentes federales puedan retenerlo. Los líderes de las jurisdicciones santuario dicen que sus comunidades son más seguras porque los inmigrantes sienten que pueden comunicarse con la policía local sin temor a la deportación. También es una forma para que los municipios enfoquen sus recursos en el crimen localmente, dicen. Además de San Francisco y el condado Santa Clara, que incluye a un tercer demandante, la ciudad de San José, hay otros 13 demandantes en la demanda, que incluyen Seattle y el condado King, Washington; Portland, Oregon; Minneapolis y St. Paul, Minnesota; New Haven, Connecticut; y Santa Fe, Nuevo México. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

