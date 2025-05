Jueza de Wisconsin acusada de ayudar a hombre a evadir a inmigración busca donaciones para defensa

By TODD RICHMOND Friday, May 16, 2025 4:48PM











ARCHIVO - La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, sale del tribunal federal después de una audiencia, el jueves 15 de mayo de 2025, en Milwaukee. AP Foto/Andy Manis, Archivo

MADISON, Wisconsin -- Una jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un hombre a evadir ilegalmente a agentes de inmigración busca donaciones para financiar su defensa en el tribunal. La jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, anunció el viernes que ha establecido un fondo para cubrir los costos de su defensa. El fondo emitió un comunicado diciendo que el caso en su contra es un "ataque sin precedentes al poder judicial independiente por parte del gobierno federal". Dugan contrató a un grupo de abogados de alto perfil liderados por el exfiscal federal Steve Biskupic. Busca aprovechar la indignación de la izquierda por el caso para cubrir sus honorarios. Decenas de personas se manifestaron el jueves fuera de la audiencia de Dugan en el tribunal federal de Milwaukee, exigiendo su liberación y acusando al gobierno de Trump de ir demasiado lejos. Los fiscales federales alegan que Eduardo Flores Ruiz estaba en la sala de Dugan el 18 de abril para una audiencia en un caso de violencia doméstica cuando la jueza se enteró de que los agentes migratorios estaban en el tribunal buscando arrestarlo. Según documentos judiciales, Flores Ruiz regresó ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado en 2013. Enojada porque los agentes estaban en el tribunal y calificando la situación de "absurda", Dugan condujo a Flores Ruiz por una puerta trasera en su sala, según una declaración jurada del FBI. Los agentes finalmente lo capturaron tras una persecución a pie fuera del edificio. Los agentes del FBI arrestaron a Dugan en el tribunal del condado el 25 de abril. Un jurado investigador la acusó el martes de un cargo de obstrucción y un cargo de ocultar a una persona para evitar su arresto. Los cargos conllevan una sentencia máxima total de seis años en una prisión federal. Dugan se declaró inocente durante su audiencia. Sus abogados han presentado una moción para desestimar el caso, argumentando que ella controlaba el movimiento en su sala en su capacidad oficial como jueza y, por lo tanto, es inmune al procesamiento judicial. La Corte Suprema del estado suspendió a Dugan tras su arresto. Un juez de reserva ha asumido sus casos. En el comunicado del fondo se indica que Dugan planea reanudar su trabajo como jueza y que no aceptará contribuciones que puedan comprometer su integridad judicial. Ella aceptará dinero solo de ciudadanos estadounidenses, pero no aceptará donaciones de residentes del Condado de Milwaukee, abogados que ejercen en el condado, cabilderos, jueces, partes con asuntos pendientes ante cualquier juez del Condado de Milwaukee y empleados del condado. La exjueza de la Corte Suprema del estado, Janine Geske, administrará el fondo. ___ LEER | Recursos disponibles para indocumentados que puedan verse afectados por el plan migratorio de Trump ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.