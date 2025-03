Julio Urías estará suspendido hasta pausa del Juego de Estrellas por caso de violencia doméstica

ARCHIVO - Julio Urías de los Dodgers de Los Ángeles lanza durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 1 de septiembre de 2023, en Los Ángeles. AP Foto/Mark J. Terrill

NUEVA YORK -- Julio Urías, el ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, fue suspendido hasta el receso del Juego de Estrellas por las Grandes Ligas de Béisbol el viernes al amparo de su política de violencia doméstica con la asociación de jugadores. Urías no refutó en mayo pasado a un cargo menor de violencia doméstica por un incidente con su esposa el año pasado. La sanción fue la segunda para el zurdo mexicano bajo esta política, luego de una suspensión de 20 juegos en 2019. MLB indicó que será reinstalado de la lista restringida el 17 de julio. Urías, de 28 años, no ha lanzado desde el 1 de septiembre de 2023. Fue arrestado dos días después en Estadio BMO de Los Ángeles tras asistir a un partido de la MLS en el que jugó Lionel Messi con el Inter Miami. La policía fue alertada inicialmente por un sujeto sobre un altercado físico entre un hombre y una mujer. Inicialmente, a Urías se le presentó un cargo de delito grave por lesiones corporales a un cónyuge o pareja, y fue puesto en licencia administrativa por la MLB el 6 de septiembre. Urías no refutó el cargo menor de agresión doméstica el 1 de mayo siguiente, mientras que otros cuatro cargos menores fueron desestimados. El portavoz de la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Ivor Pine, dijo que a Urías se le impuso 36 meses de libertad condicional y se le ordenó completar 30 días de trabajo comunitario. También tendrá que completar un curso de terapia de violencia doméstica de 52 semanas, pagar una cuota al fondo de violencia doméstica, no poseer armas y no usar fuerza o violencia, restituir de forma financiera a la víctima y cumplir la orden de protección en su contra. "Después de revisar toda la evidencia disponible, he concluido que el señor Urías violó nuestra política y que la sanción es apropiada", dijo el comisionado del béisbol Rob Manfred, en un comunicado el viernes. MLB indicó que Urías aceptó ser evaluado por la junta de política conjunta establecida por MLB y la asociación de jugadores y cumplir con cualquiera de sus recomendaciones. El agente de Urías, Scott Boras, dijo que el lanzador no formulará declaraciones. Urías se convirtió en agente libre después de la Serie Mundial de 2023 cuando expiró su contrato de un año por 4.7 millones de dólares. También fue arrestado en mayo de 2019 bajo sospecha de agresión doméstica. Mientras estuvo suspendido por MLB, no fue procesado por el fiscal de la ciudad de Los Ángeles con la condición de que completara una terapia sobre violencia doméstica de 52 semanas. En ocho temporadas en las mayores, todas con los Dodgers, Urías tiene un récord de 60-25 con efectividad de 3.11. Lideró la Liga Nacional con una efectividad de 2.16 en 2022 y fue miembro del equipo que ganó la Serie Mundial de 2020, con un récord de 4-0, un salvamento y una efectividad de 1.17 en seis apariciones en la postemporada. Se encargó de sacar el último out del Clásico de Otoño en la victoria sobre los Rays de Tampa Bay en seis juegos. ___

