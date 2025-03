Junta de seguridad en el transporte pide prohibir algunos vuelos en aeropuerto de Washington

Presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, acompañada por Brice Banning, a la izquierda, habla sobre la reciente colisión. AP Foto/Ben Curtis

WASHINGTON -- Los investigadores federales que estudian la causa de la colisión en enero entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército estadounidense cerca de Washington, D.C., en la que murieron 67 personas, recomendaron el martes prohibir algunos vuelos en helicóptero, afirmando que la configuración actual "plantea un riesgo inadmisible". La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), Jennifer Homendy, presentó estadísticas alarmantes para subrayar el peligro que ha existido durante años cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan y expresó su enojo porque fue necesaria una colisión en el aire para que se hiciera evidente. En poco más de tres años, dijo, hubo 85 incidentes cercanos en los que unos pocos metros (pies) en la dirección equivocada podrían haber resultado en el mismo tipo de accidente que ocurrió el 29 de enero, cuando el helicóptero militar colisionó con un avión de American Airlines sobre el río Potomac mientras el avión se acercaba al aeropuerto. La junta de seguridad federal determinó que la distancia de separación existente entre aviones y helicópteros en el aeropuerto es "insuficiente y representa un riesgo inadmisible para la seguridad de la aviación", afirmó Homendy. Dijo que estaba devastada por las familias que están de luto porque perdieron a sus seres queridos. Entre las víctimas había 28 miembros de la comunidad del patinaje artístico. "No debería ser necesaria una tragedia para requerir acción inmediata", dijo. Cambios propuestos para mejorar la seguridad Bajo la práctica actual, los helicópteros y los aviones pueden estar tan cerca como a unos 75 pies unos de otros durante el aterrizaje, dijo Homendy. Los investigadores han identificado 15,214 instancias en las que los aviones recibieron alertas sobre helicópteros en proximidad cercana entre octubre de 2021 y diciembre de 2024, agregó. Los investigadores determinaron que los aviones recibieron alertas para tomar acciones evasivas porque estaban demasiado cerca de un helicóptero al menos una vez al mes entre octubre de 2011 y diciembre de 2024, indicó Homendy. Tras la colisión en el aire, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) tomó medidas para restringir los vuelos de helicópteros alrededor del Aeropuerto Nacional Reagan para asegurar que los aviones y los helicópteros ya no compartan el mismo espacio aéreo. Ahora, los vuelos se suspenden temporalmente cuando los helicópteros necesitan pasar por el aeropuerto. La propuesta de la NTSB cerraría una ruta vital para la aplicación de la ley, patrullas de la Guardia Costera y vuelos de operaciones gubernamentales. Homendy dijo que la NTSB recomienda que la FAA encuentre una "solución permanente" para rutas alternativas más alejadas del aeropuerto para el tráfico de helicópteros. En busca de la causa del accidente Los investigadores han dicho que el helicóptero puede haber tenido lecturas de altitud inexactas en los momentos previos al accidente, y que la tripulación puede no haber escuchado instrucciones clave de los controladores de tráfico aéreo. La colisión probablemente ocurrió a una altitud justo por debajo de 300 pies, mientras el avión descendía hacia el helicóptero, que estaba muy por encima de su límite de 200 pies para esa ubicación. Los pilotos del helicóptero también pueden haber perdido parte de otra comunicación, cuando la torre dijo que el jet estaba girando hacia una pista diferente, dijo Homendy el mes pasado. El helicóptero estaba en un vuelo de "verificación" esa noche, donde el piloto estaba realizando una prueba anual y una prueba sobre el uso de gafas de visión nocturna, indicó Homendy. Los investigadores creen que la tripulación estaba usando gafas de visión nocturna durante todo el vuelo. El Ejército ha dicho que la tripulación del Black Hawk era altamente experimentada y estaba acostumbrada a los cielos congestionados alrededor de la capital del país. La NTSB, en su investigación en curso, examinará la cantidad de tráfico en Reagan y el personal en la torre de control para determinar si alguno de esos factores jugó un papel en la colisión. Tomará más de un año obtener el informe final de la NTSB sobre la causa. Mientras Homendy presentaba esas estadísticas alarmantes sobre incidentes cercanos, también dijo que sigue siendo increíblemente seguro volar, añadiendo que la mayoría de las veces vuela desde Reagan. El experto en seguridad aérea John Cox dijo que ha volado dentro y fuera de Reagan como piloto en todo tipo de aviones desde finales de la década de 1970 y a veces recibió alertas de colisión sobre helicópteros cercanos, pero generalmente era fácil ver que el helicóptero iba a pasar detrás del avión. "Eso es algo que ocurría al entrar y salir de allí, y funcionó con éxito durante décadas", dijo Cox, quien es CEO de la firma de consultoría en seguridad aérea Safety Operating Systems en San Petersburgo, Florida. Cox dijo que múltiples cosas tenían que salir mal para que ocurriera esta colisión. Una serie de desastres aéreos recientes En solo un mes a principios de este año, hubo cuatro grandes desastres aéreos en América del Norte, incluida la colisión en el aire sobre el Potomac y, más recientemente, a mediados de febrero, cuando un vuelo de Delta se volcó y aterrizó sobre su techo en el Aeropuerto Pearson de Toronto, hiriendo a 21 personas. Esos accidentes y incidentes cercanos dejaron a algunos preocupados por la seguridad de volar, a pesar de que los accidentes mortales son raros y el historial de las aerolíneas de Estados Unidos es notablemente sólido. El presidente Donald Trump culpó a la colisión en el aire sobre Washington D.C. a lo que él llamó un sistema de control de tráfico aéreo "obsoleto" y prometió reemplazarlo. También criticó al helicóptero por volar demasiado alto. Los funcionarios federales han estado expresando preocupaciones sobre un sistema de control de tráfico aéreo sobrecargado y con falta de personal durante años, especialmente después de una serie de incidentes cercanos entre aviones en aeropuertos de Estados Unidos. Entre las razones que han citado para las escasez de personal están los salarios no competitivos, turnos largos, capacitación intensiva y jubilaciones obligatorias. Seewer informó desde Toledo, Ohio; Funk informó desde Omaha, Nebraska. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

