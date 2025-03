Así justifica Trump el aumento de aranceles a México, Canadá y China

El presidente Donald Trump camina por el Jardín Sur de la Casa Blanca, el domingo 2 de marzo de 2025 en Washington, tras volver de un viaje a Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein) kabc

WASHINGTON -- Para el presidente Donald Trump, "arancel" es más que "la palabra más hermosa del diccionario", algo que dice con frecuencia. En la opinión de Trump, los aranceles son también una cura para varios de los males de la nación y la herramienta para alcanzar nuevas alturas. La mayoría de los economistas ven los impuestos sobre las importaciones como un remedio contra las prácticas comerciales desleales, pero son escépticos respecto a las propiedades casi milagrosas que, según Trump, tienen. Mientras el presidente republicano desata una guerra comercial con los socios comerciales de Estados Unidos, ha ofrecido una serie de razones para justificar los altos aranceles que está imponiendo o considerando sobre los bienes que provienen de México, Canadá, China y más allá, a pesar de las advertencias de expertos de que agregar impuestos a los bienes importados eleva los precios para las empresas y consumidores estadounidenses. Aquí un vistazo a la variedad de justificaciones de Trump para los aranceles que está imponiendo: Para equilibrar el comercio y estimular la manufactura en EE. UU. En su discurso ante una sesión conjunta del Congreso el martes, Trump dijo que sus amenazas de aranceles habían estimulado más manufactura en la industria automotriz estadounidense. "Las plantas están abriendo en todas partes", afirmó Trump. En comentarios dirigidos a los fabricantes, el presidente añadió: "Sin embargo, si no fabricas tu producto en Estados Unidos, bajo la administración Trump, pagarás un arancel y en algunos casos uno bastante grande". Sin embargo, Trump otorgó una exención de un mes a sus nuevos aranceles severos sobre las importaciones de México y Canadá para las automotrices estadounidenses, ya que persisten las preocupaciones de que la guerra comercial recién iniciada podría aplastar la manufactura nacional. Trump habló con los líderes de los tres grandes fabricantes: Ford, General Motors y Stellantis el miércoles, informó la Casa Blanca. Para detener la inmigración ilegal y el tráfico de personas Detener la inmigración ilegal ha sido una de las prioridades de Trump, y lo ha utilizado como parte de la justificación detrás de los altos aranceles que está imponiendo a las naciones fronterizas de Estados Unidos, Canadá y México. El mes pasado, Trump otorgó a ambos países un alivio temporal de sus amenazas arancelarias después de que prometieron acciones para aumentar la seguridad fronteriza, incluyendo que Canadá clasificara a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y el anuncio de México de que enviaría 10,000 elementos de su Guardia Nacional a su frontera norte. El domingo, Trump publicó en su red social: "LOS CRUCES ILEGALES EN LA FRONTERA EL MES PASADO FUERON LOS MÁS BAJAS JAMÁS REGISTRADAS. ¡¡¡GRACIAS!!!". Al día siguiente, Trump anunció que impondría los aranceles de todos modos y dijo que no quedaba "espacio" para que esos países evitaran los impuestos. Para detener el flujo de fentanilo Trump también ha citado el flujo ilícito de fentanilo hacia Estados Unidos como una razón para sus aranceles sobre Canadá, México y China, aunque una cantidad mucho menor cruza su frontera norte que la del sur. Los agentes de aduanas incautaron 19.5 kilogramos (43 libras) de fentanilo en la frontera canadiense durante el último año fiscal, en comparación con 9.570 kilogramos (21,100 libras) en la frontera mexicana. En una publicación en Truth, su red social, el miércoles, el presidente dijo que cuando el primer ministro canadiense Justin Trudeau preguntó qué se podía hacer sobre los aranceles, "le dije que muchas personas han muerto por el fentanilo que vino a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me ha convencido de que se haya detenido". La orden de Trump que impone aranceles a China dice que el gobierno de ese país proporciona un "refugio seguro" para organizaciones criminales para "lavar los ingresos de la producción, envío y venta de opioides sintéticos ilícitos". Para equilibrar el presupuesto El mes pasado, cuando Trump habló en una cumbre de inversión en Miami, dijo que los aranceles ayudarían a equilibrar el presupuesto federal. "Estamos tratando de equilibrar el presupuesto de inmediato, y debido a los ingresos por aranceles, que realmente van - ya ha resultado ser asombroso, de hecho", dijo Trump. "Realmente está más destinado a atraer países y empresas a nuestro país, pero los números son bastante asombrosos, porque somos la gran alcancía que todos quieren ser". Para imponer "justicia" "He decidido, por razones de justicia, cobrar un arancel recíproco", dijo Trump el mes pasado al firmar una proclamación que establece su plan para aranceles recíprocos. "Es justo para todos. Ningún otro país puede quejarse". Para desquitarse de otros países En su discurso ante el Congreso, Trump explicó su impulso por aranceles recíprocos a todos los países, que dijo comenzarán el dos de abril, como un "ojo por ojo". "Lo que sea que nos arancelen, otros países, nosotros les arancelaremos. Eso es recíproco", dijo Trump. "Lo que sea que nos impongan como impuesto, nosotros les imponemos a ellos". Para fortalecer la seguridad nacional Trump firmó órdenes ejecutivas en febrero y marzo instruyendo al Departamento de Comercio a considerar si eran necesarios aranceles sobre el cobre, la madera y la madera aserrada para proteger la seguridad nacional. La orden que Trump firmó en febrero decía que el cobre juega un papel vital en la defensa del país, la infraestructura y las tecnologías emergentes, y ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, investigar "acciones para mitigar tales amenazas, incluidos los aranceles potenciales". Los productos de madera son utilizados por la industria de la construcción y el ejército, y dependen de una fuerte industria maderera en EE. UU. para satisfacer esas necesidades, según la orden que Trump firmó en marzo. Para hacer que el cuidado infantil sea más asequible El año pasado, mientras Trump hacía campaña nuevamente para la presidencia, frecuentemente predicaba sus planes de aranceles y en una aparición sugirió que los aranceles podrían ayudar a resolver el aumento de los costos del cuidado infantil. En respuesta a una pregunta sobre cómo abordaría los costos del cuidado infantil para que más mujeres pudieran unirse a la fuerza laboral, Trump mencionó su plan para aumentar los impuestos sobre las importaciones y dijo: "Vamos a recaudar billones de dólares, y aunque se hable mucho de que el cuidado infantil es caro, en términos relativos, no es muy caro, comparado con los números que estaremos recaudando". Para hacer rico a EE. UU. Trump ha dicho en varias ocasiones que los ingresos recaudados de los aranceles harán que el país sea rico. En su discurso ante el Congreso, Trump dijo: "Los aranceles es para que Estados Unidos sea rico otra vez y para que Estados Unidos sea grande otra vez". Para proteger el alma del país También durante su discurso del martes ante el Congreso, Trump destacó a un trabajador del acero de Alabama que asistió al discurso. "Historias como la de Jeff nos recuerdan que los aranceles no solo son para proteger los empleos estadounidenses", dijo Trump. "Sino para proteger el alma de nuestro país".

El periodista de The Associated Press Josh Boak contribuyó a este reporte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



